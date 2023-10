Se inspira en la realidad

TOMA NOTA

La ceremonia de premiación para los ganadores del Chihuahua Vanguardia se llevará a cabo el 5 de diciembre en Casa de Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural

‘Tengo que moverme, tengo que leer, tengo que estudiar más, tengo que seguir escribiendo…”, es el mantra que Israel Holtzeimer, ganador del Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2023, utiliza como motivación para crear universos y personajes que cobran vida al ser plasmados en papel.

Israel Holtzeimer nació en Veracruz, pero fue criado en Juárez, ciudad en la que hasta ahora radica y que ha sido la fuente de inspiración para su más reciente trabajo literario ‘Todos los posibles mañanas’, cuento que lo ha hecho acreedor del ya mencionado galardón.

‘Todos los posibles mañanas’ relata la vida en Ciudad Juárez, pero sin tocar temas delicados como violencia, feminicidios y migración, debido a que Israel trata de mostrar al mundo una cara de Ciudad Juárez poco vista para así terminar con la falsa creencia de que todo en la frontera es malo.

“Es como una especie de cruzada mía de mostrarle al mundo que Ciudad Juárez es más allá de la violencia. Es como decirles “de ciudad Juárez con amor”, me interesa mucho escribir de esta frontera que la gente no conoce”, mencionó el escritor.

Para Holtzeimer escribir sobre la ciudad que lo ha visto crecer era una cuenta pendiente, pues sus primeros dos textos literarios se desarrollan en la Ciudad de México. “Yo quería un proyecto que fuera de Ciudad Juárez, pero no para Ciudad Juárez. Que fuera de Ciudad Juárez para el mundo…un proyecto que fuera capaz de ser entendido por cualquier persona en el mundo”, afirmó.

El escritor encuentra la realidad como la mejor inspiración para la creación de historias, universos y personajes. “La realidad es la fuente infinita de referencias para que uno siga escribiendo”, aseguró.

Toma en cuenta experiencias propias y ajenas para escribir, no obstante, no plasma esas vivencias tal cual en sus relatos. “Agarras mucho de la historia, de las proyecciones del futuro, de tus experiencias personales”, agregó.

La llama de la literatura no ardió en Holtzeimer desde pequeño, sino que se fue encendiendo con el pasar de los años. Un cúmulo de experiencias, sumado a su acercamiento al arte a través de la música lo han llevado a donde se encuentra ahora.

“Como todos los niños quería ser futbolista. De niño nunca me imaginé que terminaría siendo escritor de cuentos… de adolescente tenía una banda, componía y escribía hasta que un día las canciones dejaron de llenarme y comencé a escribir novelas y cuentos”, relató el escritor.

Sus primeros pasos en la literatura los dio a mediados de sus años veinte. “Empecé tarde con la literatura. La primera vez que me senté en el escritorio y dije “voy a escribir una novela” ya tenía como 24 o 25 años, no creo que haya terminado mi primera novela hasta por allá de los 27 años”, cuenta.

Israel debutó con la novela policiaca ‘Artemisa Café’, sin embargo, en los últimos años se mudó a la ciencia ficción. En el futuro el escritor planea retomar su camino por el género policiaco. “Estoy en pleno proceso de escritura de una novela… me gustaría regresar al género policiaco. Es mi proyecto de lo que resta de este año y el próximo año”.

Como consejo para aquellas personas que desean escribir tiene las siguientes palabras “La escritura es un acto de amor masoquista… es vivir arriba de un tabique en el cual no debes de marearte. La literatura es poco remunerable… no lo recomiendo a la gente si en realidad no siente un compromiso o un amor inmensurable y desbordado por la literatura”.