Se impone 'La Favorita' ante 'Roma'

Ciudad de México— La película La Favorita se alzó este sábado por la noche durante la edición 23 de la entrega del Sindicato de Directores de Arte de Estados Unidos (ADG, por sus siglas en inglés), superando a Roma, del director Alfonso Cuarón.

Junto con la cinta de Yorgos Lanthimos, Pantera Negra(Fantasía) y Locamente Millonarios (Producción Contemporánea) se llevaron los máximos honores cinematográficos.

Fiona Crombie le arrebató al mexicano Eugenio Caballero el prestigiado galardón en la categoría principal de la noche, Mejor Película de Época, donde también participaban La Balada de Buster Scruggs, Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury y El Primer Hombre en la Luna.

"Este viaje comenzó hace seis años con 'Fruitvale Station' y una entrevista muy incómoda en Skype", dijo Hannach Beachler, diseñador de producción de Pantera Negra, en agradecimiento al director Ryan Coogler. "Este viaje ha cambiado mi vida ... Solo aprendí quién soy y lo que quiero que sea esta película, y realmente estoy promoviendo la idea de que el diseño no es solo ladrillo y cemento. No es solo cera, no es solo pintura. Es tu corazón, es tu alma, es todo lo que hacemos todos los días ".

En la categoría de Película de Animación, el principal galardón se lo llevó Isla de Perros.

Los Premios a la Excelencia en Diseño de Producción, ADG Awards, se realizaron el sábado en el Hotel InterContinental Los Angeles Downtown, en California.