Se impone la élite

HBO podría dominar las nominaciones a los Emmy el miércoles por la mañana con su trío de élite formado por "Succession", "The White Lotus" y "The Last of Us", pero el tema dominante que oscurece la escena es la huelga de guionistas en curso y la posibilidad inminente de que los actores pronto se unan a ellos.

Succession" y su dinastía profundamente disfuncional de "uno por ciento" tiene todas las papeletas para ser nominada al mejor drama, premio que ha ganado en dos de los tres últimos años. También es casi seguro que tenga varios nominados en las categorías de interpretación, con Brian Cox, Jeremy Strong y Kieran Culkin como probables candidatos a mejor actor y Sarah Snook como probable favorita a mejor actriz.

La serie encabezó la lista el año pasado con 25 nominaciones por su tercera temporada y, dada la predilección de los Emmy por los finales de temporada de las series, podría obtener un número similar por su cuarta temporada.

" The White Lotus" y "The Last of Us" también son candidatas seguras al mejor drama, una categoría que HBO ha ganado en seis de los últimos ocho años, defendiéndose de las propuestas de los nuevos servicios de streaming.

Bella Ramsey y Pedro Pascal, el dúo que se embarca en una búsqueda llena de hongos en "The Last of Us", son los favoritos para conseguir nominaciones como actores principales. Y los turistas malditos de un complejo turístico siciliano de la segunda temporada de "El loto blanco" podrían abarrotar las categorías de reparto, especialmente en el apartado de actrices, donde Jennifer Coolidge, Aubrey Plaza y Meghann Fahy podrían competir entre sí.

Los contendientes en las categorías de comedia son muy diversos y el campo está muy abierto, desde aclamadas series como "Barry", "The Bear" y "Abbott Elementary", hasta series muy queridas y ganadoras de los Emmy en el pasado como "Ted Lasso" y "The Marvelous Mrs. Maisel". "

La estrella de "Community" Yvette Nicole Brown y el Presidente de la Academia de Televisión Frank Scherma anunciarán los nominados.

Pero la posibilidad de una industria debilitada por dos huelgas podría empañar cualquier alegría para los nominados, y podría estropear la ceremonia prevista para el 18 de septiembre en la cadena Fox.

El paro laboral de los guionistas, esenciales para la mayoría de las retransmisiones de los premios, se encuentra ya en su décima semana y, sin negociaciones previstas, no se vislumbra el final.

El contrato del sindicato de actores con el consorcio de estudios, servicios de streaming y productoras que los contratan expira apenas unas horas después de que se anuncien las nominaciones, y podría seguir una huelga si no se llega a un acuerdo. Aunque a menudo se alcanzan acuerdos de última hora y las dos partes podrían hablar más allá de la fecha límite, una huelga de los actores dejaría a los Emmy sin sus principales miembros del reparto, y también podría eliminar las entrevistas promocionales y los eventos que los nominados realizan durante la fase previa.