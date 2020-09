Se impone el reggaetón

Associated Press

Nueva York– Después de años de protestas y señalamientos por la exclusión de los Latin Grammy hacia el género urbano, hoy los astros del reggaetón y el trap como J Balvin, Bad Bunny y Ozuna, por fin dominan este año las categorías principales del premio y encabezan la lista general de nominados.

La Academia Latina de la Grabación de Estados Unidos anunció a los nominados en 53 categorías de los Grammy Latino, que se entregarán el 19 de noviembre en un evento televisado en Miami, y fue el reggaetonero J Balvin quien lideró las nominaciones al recibir 13, incluyendo dos a Álbum del Año y dos a Grabación del Año, seguido por Bad Bunny y Ozuna, que obtuvieron nueve y ocho respectivamente.

Balvin podría ganar su primer gramófono dorado al Álbum de Año gracias a su quinto disco de estudio, ‘Colores’, y su proyecto con Bad Bunny “Oasis”. Bad Bunny también compite por partida doble: su segundo álbum, “YHLQMDLG”, integra la lista de 10 candidatos, que además incluye “Pausa” de Ricky Martin, “Cumbiana” de Carlos Vives, “Aire (versión día)” de Jesse & Joy, “Mesa para dos” de Kany García, “Un canto por México, Vol. 1” de Natalia Lafourcade, “Por primera vez” de Camilo, y “La conquista del espacio” de Fito Páez.

Sin reggaetón no hay Grammy

El año pasado en la lista de nominaciones no figuraba ni un solo álbum de reggaetón dentro de la categoría principal. Artistas como J Balvin, Daddy Yankee, Ivy Queen, Ozuna, Annuel AA y Maluma, se unieron para viralizar la campaña ‘Sin Reggaetón No Hay Latin Grammys’ en la cual aseguraban que los invitaban por rating, pero que no les daban el respeto debido por su contribución cultural y a la música latinoamericana.

Como resultado de la debacle, artistas latinos publicaron en redes sociales imágenes con el logotipo del Grammy tachado con una gran X roja y las palabras “sin reggaetón, NO hay Latin Grammy”. Balvin de hecho no asistió a la ceremonia, y Bad Bunny, al recibir el premio al Mejor Álbum de Música Urbana, dijo que, “con respeto, el reggaetón es parte de la cultura latina”.

Con el fin de honrar a una mayor variedad de artistas, este año se añadieron dos nuevas categorías al apartado urbano: Mejor Interpretación de Reggaetón y Mejor Canción de Rap/Hip Hop.

También se incorporaron a otros géneros mejor álbum de merengue y/o bachata y mejor álbum de música flamenca, entre otras.

Balvin competirá consigo mismo en varios rubros; además de álbum y grabación del año, figura por partida doble en Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Fusión/Interpretación Urbana y Mejor Interpretación de Reggaetón. Ozuna y Bad Bunny también aparecen dos veces en varios apartados.

Entre los artistas con múltiples nominaciones figuran Juanes, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Camilo, Carlos Vives, Kany García y Residente, éste último el artista más galardonado en la historia de los Latin Grammy. Rosalía, quien el año pasado se llevó el premio al Álbum del Año y se convirtió en la primera mujer en alzarse con el máximo galardón desde que Shakira en 2006, recibió cuatro nominaciones.

Para verlos

Latin Grammy

En vivo el 9 de noviembre

Univision

Los + nominados

13 J Balvin

9 Bad Bunny

8 Ozuna

7 Anuel AA, Josh Gudwin y Colin Leonard, cada uno

5 Carlos Vives y Camilo

5 Kany García

4 Rosalía

4 Karol G

3 Natalia Lafourcade

3 Mon Laferte

3 Eugenia León

3 Nicki Minaj

2 Debi Nova

2 Nathy Peluso, con dos.