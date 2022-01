Se estrenan Emma Stone y Dave McCary como productores

Ciudad de México.- Son esposos, son padres de Louise Jean, y ahora, Emma Stone y Dave McCary son socios de Fruit Tree Production, la compañía que realizó el filme debut de Jesse Eissenberg, When You Finish Saving The World, y ellos explicaron el por qué de su sociedad.

"Tenemos ideas en común que son muy afines, hay mucho entendimiento de lo que significa la industria, nos ha costado trabajo llegar a donde estamos entonces, eso nos pone en una posición de querer impulsar proyectos con potencial y muy independientes", dijo McCary ayer en charla virtual al presentar la película en el marco del Festival de Cine de Sundance.

"Y sucede que conocemos a mucha gente con un talento impresionante que busca salida para los proyectos que tiene, el caso de Jesse, a quien impulsamos desde el principio, pero también de otras personas que vienen en camino y se están abriendo paso", añadió la ganadora del Óscar por La La Land.

La actriz de 32 años alabó el ímpeto de Eissenberg y su talento para dirigir.

"A Jessie lo conozco desde hace muchos años, y cuando trabajamos (en las películas de Zombieland) descubrimos que seríamos amigos para toda la vida. Admiro su tenacidad y que sabe concretar sus ideas. Él se inicia como director, y yo como productora era el mejor momento para hacerlo".

McCary, de 36 años y conocido como uno de escritores que han recibido entrenamiento en el equipo de Saturday Night Live, confió en su nueva casa productora.

"Creo que mucho del éxito de un proyecto tiene que ver con la camaradería y el compromiso de un equipo, la pasión que le pones, y eso es lo que estamos buscando (Emma y yo) estamos analizando, estamos sopesando propuestas, y continuaremos buscando abrir puertas que parecen imposibles de abrir", apuntó el también actor.

Entre los proyectos en desarrollo en Fruit Tree Production está una película dirigida por el salvadoreño Julio Torres, que será estelarizada por Isabella Rossellini y Tilda Swinton.