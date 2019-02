Cd. de México (27 febrero 2019).- De lo colosal a lo íntimo: así será la transición de Marina de Tavira, quien de estar nominada al Oscar por Roma y viajar por todo el planeta con la película, actuará en una obra para apenas 40 personas.

La mexicana, que el domingo se codeó con la crema y nata del cine hollywoodense, iniciará el lunes ensayos para Skylight (Tragaluz), pieza del dramaturgo británico David Hare a estrenarse el 15 de mayo en el foro de la escuela Casa del Teatro.

"Así fue concebido. Me encantaba la idea de que con un director del tamaño de Luis de Tavira y un escenógrafo como Alejandro Luna hiciéramos algo así, pequeño, íntimo, por el tipo de actuación, como una celebración al arte y al teatro.

"Es un homenaje también a la escuela en la que empecé el camino de querer ser actriz, que me formó, de la que me siento muy orgullosa", dijo ayer Marina en charla telefónica.

Skylight, en cuyo escenario De Tavira actuará al lado de Rafael Sánchez Navarro, narra la historia de una ex pareja que se reencuentra muy cambiada: ella es de conciencia social; él, materialista.

Nominada a la estatuilla dorada en la categoría de Actriz de Reparto, Marina reconoció que gracias a la película de Alfonso Cuarón han llegado hasta sus manos proyectos suculentos.

"Tengo propuestas, posibilidades. Nada concreto ya firmado, pero hay cosas que me dan mucha emoción. Todavía está nebuloso, pero hay cosas sobre la mesa", adelantó, sin poder dar detalles.

"Haber estado en los Oscares pone una luz sobre ti y sucede que la gente se acerca a ti para proponerte trabajo. Es algo que se agradece muchísimo".

Pase lo que pase en su carrera de ahora en adelante, sus raíces seguirán en el teatro y, más fuertemente, en México.

"Uno puede ir y venir. También la tecnología permite que puedas estar haciendo audición desde aquí para otros países. Puedes ser ciudadano del mundo. Pero yo no puedo dejar México, no puedo, la verdad".

En estos momentos, tras asimilar que la aventura Roma ya concluyó, lo que siente es esa melancolía del viaje finalizado.

"Luis de Tavira alguna vez describió la nostalgia: 'Es un sentimiento agridulce que se siente ante la proximidad de lo irremediablemente ido'. Así me siento. Fue maravilloso.

"Sabemos que es algo que vivimos, que no se va a volver a repetir. Esto ya se terminó y se queda en la memoria. Es un aterrizaje", admitió.

Para la posteridad, dijo, en su mente atesorará la experiencia de ese primer paso sobre la alfombra roja del Teatro Dolby para los premios fílmicos más famosos del mundo.

"Fue una sensación de tomar aire, respirar y decir: 'Vamos a vivirlo, estamos realmente aquí, con un proyecto que representa a nuestro país: México está pendiente de nosotros'".