Se disculpa Sergio Goyri con Yalitza por llamarla 'pinche india'

Luego de que se viralizó el video donde Sergio Goyri llamó ‘Pinche india’ a Yalitza Aparicio, el actor aprovechó una entrevista exclusiva para la SAGA y pidió una disculpa pública a la actriz nominada a los Óscares, informó el portal Saga.

“Se dio en un comentario muy particular entre amigos, estábamos comentado eso, pues para los actores se nos hace una falta de respeto nominar a Yalitza y que la muchacha sin ser actriz, estuviera ahí, en los premios Óscar. Ese comentario no sé quién lo grabó. Una disculpa pública, jamás quise ofender a la muchacha, tiene todo mi respeto, una disculpa. Hay veces que la riega uno y esta es una de las muchas veces que la he regado”, declaró en exclusiva para SAGA.