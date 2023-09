Se disculpa Drew Barrymore por su 'falta de solidaridad'

La actriz y presentadora Drew Barrymore se disculpó, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, entre lágrimas por haber regresado a su programa, pese a las huelgas de actores y escritores de Hollywood.

"Creo que no hay nada que pueda hacer en esta situación para arreglarlo todo y ya. Soy dueña de esta decisión, sin estar protegida por un asunto de relaciones públicas y asumir toda la responsabilidad por mis acciones.

"Sé que no hay nada que yo pueda hacer para que todo esté bien a los ojos de quienes no les parece bien esta situación", comenzó Barrymore.

Cabe mencionar que la huelga estimula que está estrictamente prohibido realizar promoción de producciones, pues incluso los escritores del sindicato no están participando en las mismas.

En este sentido, Barrymore infringió parcialmente un acuerdo al regresar a su programa diurno de entrevistas de televisión, sin la compañía de sus escritores.

"Lo acepto y lo entiendo perfectamente. Esto es un tema muy complejo, pero quiero dejar claro que mi intención nunca ha sido molestar ni afectar a nadie. Yo no soy así. La verdad he pasado por muchos altibajos durante toda mi vida y este es uno de esos.

"Quiero ofrecer mis más profundas disculpas a los escritores y los sindicatos", continuó la actriz estadounidense, mostrando un tono tranquilo y ligeramente quebrado.

Barrymore continuó declarando que ella no buscaba, ni busca, romper ninguna regla y que se siente más que comprometida con aquellas personas que están luchando por la obtención de sus derechos.

"Existe una gran pregunta sobre ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, ciertamente no me esperé este tipo de atención, pero aclaró que no vamos a romper las reglas, vamos a seguirlas. Quiero hacer esto porque pensé, 'esto es más grande que yo' y está implicado en el trabajo de muchas personas", finalizó.

Cabe agregar que, aún así, la temporada 4 de Drew Barrymore Show se estrenará el lunes 18 de septiembre; una elección que, según la actriz de 48 años, depende exclusivamente de ella y cumplirá con las reglas de huelga de SAG-AFTRA y WGA.