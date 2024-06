Se despide Cyndi Lauper de los escenarios con gira

Ciudad de México.- La cantante Cyndi Lauper anunció que estará realizando una gira de conciertos en Estados Unidos y Canadá para despedirse así de los escenarios.

Según un reporte de Variety, la gira titulada Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour llegará a 23 ciudades de América del Norte, arrancando el 18 de octubre en Montreal, y finalizando el 5 de diciembre en Chicago.

Lauper no reveló más detalles sobre su decisión de dejar los escenarios, sin embargo, la duda pone la expectativa alta con el estreno del documental sobre su carrera Let the Canary Sing, el cual se estrenará en Paramount+ la próxima semana.

La intérprete de "Time After Time" dará conciertos en inmuebles como el Madison Square Garden, en Nueva York, y el Bridgestone Arena, en Nashville. La preventa para los boletos de los shows se realizará el siguiente martes, con venta general el viernes 10, a través de Live Nation.

Las fechas de los conciertos del Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour son las siguientes:

Viernes 18 de octubre | Montreal, Quebec | Bell Centre

Domingo 20 de octubre | Toronto, Ontario | Scotiabank Arena

Jueves 24 de octubre | Detroit, Michigan | Fox Theatre

Sábado 26 de octubre | Boston, Massachusetts | MGM Music Hall en Fenway

Domingo 27 de octubre | Washington, DC | Capital One Arena

Miércoles 30 de octubre | Nueva York, Nueva York | Madison Square Garden

Viernes 1 de noviembre | Nashville, Tennessee | Bridgestone Arena

Domingo 3 de noviembre | Colón, Ohio | Schottenstein Center

Miércoles 6 de noviembre | Tampa, Florida | Amalie Arena

Viernes 8 de noviembre | Hollywood, Florida | Hard Rock Hollywood

Domingo 10 de noviembre | Atlanta, Georgia | State Farm Arena

Martes 12 de noviembre | Dallas, Texas | American Airlines Center

Jueves 14 de noviembre | Austin, Texas | Moody Center

Sábado 16 de noviembre | Houston, Texas | Toyota Center

Martes 19 de noviembre | Phoenix, Arizona | Footprint Center

Miércoles 20 de noviembre | San Diego, California | Viejas Arena

Sábado 23 de noviembre | Los Ángeles, California | Intuit Dome

Domingo 24 de noviembre | Palm Desert, California | Acrisure Arena

Martes 26 de noviembre | San Francisco, California | Chase Center

Sábado 30 de noviembre | Portland, Oregón | Moda Center

Domingo 1 de diciembre | Seattle, Washington | Climate Pledge Arena

Miércoles 4 de diciembre | Mineápolis, Minnesota | Target Center

Jueves 5 de diciembre | Chicago, Illinois | United Center