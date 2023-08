Se desnuda Pedro Capó en sus temas

Monterrey, México.- Hay quien dice que "la ropa sucia se lava en casa", Pedro Capó en cambio, a través de su reciente álbum La Neta, decidió exponerse "en ropa interior" a través de sus canciones.

El cantautor se refirió a su disco, que lo trae de regreso a Monterrey el 23 de agosto, esta vez al Dion Live Center en Plaza Fiesta San Agustín, como introspectivo porque en él hizo referencia a momentos difíciles que ha vivido, relaciones que no funcionaron y a sus frustraciones.

La Neta incluye "La Fiesta", canción que ha sido elegida por algunos como la idónea para su funeral y ha dado consuelo a otros.

"Para mí esas son las sorpresas y los regalos bonitos con los que Dios actúa a través del arte. Uno nunca imagina que van a pasar ese tipo de cosas. Para mí ese es el verdadero significado de éxito, más allá de los números, de las ventas de conciertos. No lo digo por ser 'clichoso' ni porque sea el tipo de artista 'ah, no me importa', claro que me importa, es mi trabajo también y alimento a mis hijos de esto", comentó Capó.

"Pero cuando una canción logra adentrarse en la vida de las personas, desde la sanación en forma de un abrazo cálido. Me ha escrito mucha gente diciéndome que está desahuciada y que han escogido la canción para su funeral. El tema 'Volver a Casa' ha inspirado a gente que ha pasado por momentos depresivos, de soledad".

Le resulta gratificante y motivador que sus melodías inspiren a alguien a buscar ayuda, incluso a ignorar el tabú sobre la muerte porque es lo único seguro en la vida. El cantante considera importante traer a la mesa conversaciones acerca del bienestar humano a través de la música.

"Me siento muy afortunado de poder contribuirles desde ese espacio. Los artistas venimos a traer distracción bonita, a entretener, pero también a contribuir y a hacer estas dinámicas. Nos recuerdan las realidades de nuestra vida, que no estamos solos, que todos atravesamos por muchas cosas y está bien", agregó el artista boricua que el 25 de agosto se presentará en el Lunario de la CDMX y el 26 en el Teatro Diana, en Guadalajara.

Si para el público que lo escucha sus canciones son un bálsamo, para el mismo Pedro Capó representan un proceso de catarsis y su espacio de terapia.

"El simple hecho de expresarme, explorarme y destilar mis emociones a través de la música, más allá de que sea un proceso personal, también viene con una intención de crear esta dinámica de espejo y reflejo, lo que atravesamos individualmente, también lo atravesamos colectivamente", dijo.

"Es bonito que lo utilizo también para sanar yo, y lo suelto al aire y tal vez me salgo con la mía y donde sana uno, sanan mil".

La Neta es un álbum que nació en el estudio de su casa, que le da cierta vulnerabilidad y espacio personal a cada canción.

"Fue como atreverme a lavar mi ropa interior frente a la gente. El disco fue introspectivo, de cueva, pero mi próximo disco será de florecer, un disco de mucha luz", añadió el coautor de "La Mordidita", que canta Ricky Martin.