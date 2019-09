Se desata la guerra

Los Angeles— Con el otoño llega una de las temporadas más importantes para las productoras que generan contenidos de entretenimiento, series, documentales y cine.

Septiembre y octubre son los meses cuando las compañías productoras encienden su maquinaria a la máxima potencia para competir por las audiencias. Son días de anunciar renovaciones y cancelaciones de última hora pero, sobre todo, los mejores programas. En particular este año la guerra se agudiza con la llegada de plataformas como Apple Tv y Disney+, que llegan para competir con programas de elencos estelares. Aquí un panorama del menú que presentan las diversas plataformas de streaming, aire y cable.



EN CABLE

Batwoman

6 de octubre

CW



Ruby Rose interpreta al personaje principal, un cruzado con capa en un nuevo terreno: es abiertamente lesbiana. Batwoman es puesta a prueba en una ciudad de Gotham asolada por el crimen, con su padre (Dougray Scott) de su lado.









En TV abierta

Modern Family

25 de septiembre

ABC



Aunque en los últimos años su audiencia ha caído, es una de las comedias televisivas más populares y longevas y vigentes. Ganadora del Emmy, con 200 capítulos al aire, la serie se termina al llegar a la undécima temporada, pero ABC aseguró a los fanáticos que habrá mucho que esperar a lo largo del final.





En streaming

The Morning Show

Fecha de inicio por anunciar

Apple TV Plus



Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw y Billy Crudup se unen a Aniston y Witherspoon en una mirada detrás de escena a los jugadores ficticios en el competitivo campo de los programas matutinos. La fecha de arranque está pendiente.





En Streaming

The Crown

17 de noviembre

Netflix



Con Olivia Colman reemplazando a Claire Foy como la reina Isabel, la próxima temporada de la serie se podrá ver desde el 17 de septiembre en la plataforma de streaming.

El equipo quería mostrar el cambio de la reina a través de los distintos momentos en un período de su vida y regencia entre 1964 y 1976.





Los más esperados

CABLE PREMIUM



Padrino de Harlem, Epix, 29 de septiembre. Whitaker es productor y líder de la serie dramática sobre el jefe del crimen de Nueva York, Bumpy Johnson, y su vida posterior a la prisión en la década de 1960, cuando hay problemas en su comunidad.



His Dark Materials, HBO, fecha por anunciarse. James McAvoy, Ruth Wilson y Dafne Keen se unen a Miranda (de la fama Hamilton) en esta serie adaptada de la trilogía de novelas de Philip Pullman sobre un esfuerzo por desentrañar un complot contra los niños.



Watchmen, HBO, 20 de octubre. Damon Lindelof (Lost, The Leftovers) es un productor ejecutivo de esta serie dramática inspirada en la novela gráfica y con un elenco estrellado que incluye a Regina King, Jeremy Irons y Louis Gossett Jr.



Back to Life, Showtime, 6 de octubre. Miri está fuera de prisión y de vuelta a casa en su pequeño pueblo después de 18 años en esta comedia británica protagonizada por Daisy Haggard y de los productores de Fleabag Harry y Jack Williams.



The L Word: Generation Q, Showtime, 8 de diciembre. Jennifer Beals regresa para esta secuela de The L Word, junto con nuevos miembros del reparto, incluidos Arienne Mandi y Leo Sheng en una mirada actualizada a las vidas y los amores LGBTQ



STREAMING:



Modern Love, Amazon, 18 de octubre. La columna homónima del periódico New York Times inspiró esta antología de comedia romántica, con Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, Brandon Victor Dixon y Catherine Keener en el reparto.



The Morning Show, Apple TV Plus, fecha que se anunciará. Steve Carell, Gugu Mbatha-Raw y Billy Crudup se unen a Aniston y Witherspoon en una mirada detrás de escena a los jugadores ficticios en el competitivo campo de transmisión matutina.



The Mandalorian, Disney Plus, 12 de noviembre. Pedro Pascal, Ming-Na Wen y Carl Weathers se encuentran entre las estrellas de esta serie de Star Wars que tiene lugar después de la caída del Imperio.



The Politician, Netflix, 27 de septiembre. El productor Ryan Murphy vuelve su mirada cínica a la política, con Gwyneth Paltrow, Jessica Lange y Bette Midler a lo largo del viaje. Payton (Ben Platt) se postula para presidente de la escuela secundaria, y la Casa Blanca es su objetivo final.



Rhythm + Flow, Netflix, 9 de octubre. Una serie de competiciones de hip-hop dirigida por Cardi B, Chance the Rapper y Tip "T.I." Harris, con John Legend como productores y con búsquedas de talento en diferentes ciudades.



Living with Yourself, Netflix, 18 de octubre. Una comedia protagonizada por Paul Rudd como un hombre que está fuera de sí cuando se duplica en un tratamiento de spa poco ortodoxo, pero mejoró y ve que la copia se apodera de su vida.





Televisión abierta ABC (7) CBS (4) NBC (9) Fox (14)





"Mixed-ish", ABC, 24 de septiembre

Rainbow "Bow" Johnson, el personaje de Tracee Ellis Ross en "black-ish", es un pez preadolescente fuera del agua en esta precuela sobre el crecimiento como la mezcla -etnicidad infantil de hippies y trasplante a suburbia. Mark-Paul Gosselaar y Tika Sumpter son sus padres.





"Stumptown", ABC, 25 de septiembre

Basado en una serie de novelas gráficas, el drama está protagonizado por Cobie Smulders como una veterana con trastorno de estrés postraumático, un problema de juego y un enfoque descarado en su trabajo de detective privado. Los creadores de las novelas, incluido el escritor Greg Rucka, se encuentran entre los productores.





"Bob (Hearts) Abishola", CBS, el 23 de septiembre

Del creador de éxitos de comedia Chuck Lorre ("The Big Bang Theory"), una extraña comedia romántica sobre una enfermera (Folake Olowofoyeku) y el ex paciente cardíaco que la persigue (Billy Gardell).





"Evil", CBS, 26 de septiembre

Un drama policial de los creadores de "The Good Wife" y "The Good Fight" Robert y Michelle King, con las raíces de la criminalidad compartiendo el centro del escenario con una prueba de quién es la causa. Mike Colter interpreta a un sacerdote en entrenamiento, Katja Herbers es una detective pragmática.





"Batwoman", CW, 6 de octubre

Ruby Rose interpreta al personaje principal, un cruzado con capa en un nuevo terreno: es abiertamente lesbiana, una rareza para un superhéroe de televisión. Batwoman es puesta a prueba en una ciudad de Gotham asolada por el crimen, con su padre (Dougray Scott) tal vez de su lado.





"Nancy Drew", CW, 9 de octubre

El detective permanente del libro y la fama televisiva de los años 70 ha vuelto y creció en la serie que promete matices sobrenaturales, un toque de horror y una vida amorosa para Nancy, interpretada por Kennedy McMann





"Almost Family", Fox, 2 de octubre

Las acciones poco éticas de un médico especialista en fertilidad (Timothy Hutton) arruinan la vida de tres mujeres en este drama producido por Jason Katims ("Friday Night Lights") y Annie Weisman ("About a Boy"). Brittany Snow, Megalyn Echikunwoke y Emily Osment son las estrellas.





"Bless the Harts", Fox, 29 de septiembre

Kristen Wiig, Maya Rudolph, Jillian Bell e Ike Barinholtz son el elenco de la voz para esta comedia animada sobre una familia sureña que tiene problemas financieros pero con una gran cantidad de amigos y buen humor.





"Bluff City Law", NBC, el 23 de septiembre

Jimmy Smits se basa en su currículum legal ("L.A. Law") con el papel de Elijah Strait, jefe de un famoso bufete de abogados de Memphis, Tennessee, que lucha por la justicia social. Caitlin McGee coprotagoniza como la hija separada de Strait y su reacia compañera.





"Perfect Harmony", NBC, 26 de septiembre

Bradley Whitford interpreta a un ex profesor de música de la universidad de la Ivy League que encuentra su nueva vocación como director de un coro de una iglesia de un pueblo pequeño que necesita una puesta a punto en la música y la vida.





- "Country Music", PBS, del 15 al 18 de septiembre y del 22 al 25 de septiembre. La nueva obra de Ken Burns, una historia de ocho partes y 16 horas que comienza con las primeras grabaciones de música country y sigue su evolución a través de artistas famosos como Hank Williams, Patsy Cline, Dolly Parton y Garth Brooks.





Regresando: las temporadas finales de "Modern Family", ABC, 25 de septiembre; la comedia de Ted Danson-Kristen Bell "The Good Place", NBC, 26 de septiembre; Viola Davis "Cómo escapar del asesinato", ABC, 26 de septiembre; "Señora Secretaria", CBS, 6 de octubre, con Tea Leoni elevado a presidente; El principal pilar de CW "Supernatural", 10 de octubre; "Poldark", 29 de septiembre, en "Masterpiece" de PBS.









CABLE BÁSICO:





- "A Very Brady Renovation", HGTV, 9 de septiembre. Maureen McCormick, Barry Williams y el resto de los hermanos de "The Brady Bunch" unen fuerzas con estrellas de HGTV, incluidos Jonathan y Drew Scott, para un cambio de imagen en la casa utilizada para tomas exteriores en la comedia de situación de 1969-74.





"Patsy & Loretta", Lifetime, 19 de octubre. Las estrellas de Broadway, Megan Hilty y Jessie Mueller, interpretan a los grandes músicos de música country Patsy Cline y Loretta Lynn en una película de televisión sobre su amistad y los desafíos que se enfrentaron.





"The Preppy Murder: Death in Central Park", AMC y Sundance TV, del 13 al 15 de noviembre. La serie documental revisita el asesinato de Jennifer Levin en 1986 por el estudiante de la escuela preparatoria Robert Chambers, prometiendo un nuevo escrutinio de evidencia y cómo el género y el estado afectaron la percepción del crimen.





Volviendo: "The Walking Dead", AMC, 6 de octubre, con recién llegados, caras conocidas y una esperada despedida del personaje de Danai Gurira, Michonne.