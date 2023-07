Se desata la fiebre ‘Oppenheimer’

Una mañana de la década de 1950, el padre de Jon Else señaló hacia Nevada desde su casa en Sacramento, California. "Había un resplandor anaranjado que de repente se elevaba en el cielo y luego volvía a encogerse", recuerda Else.

Era, a cientos de kilómetros de distancia, una prueba de armamento atómico: un símbolo del mundo que se creó cuando un equipo de estadounidenses dirigidos por el físico J. Robert Oppenheimer hizo explotar la primera bomba nuclear una década antes, el 16 de julio de 1945.

PUBLICIDAD

Crecer en la era nuclear dejó huella en Else, que ahora tiene 78 años.

Más tarde fue productor de series del premiado "Eyes on the Prize", un programa sobre el movimiento por los derechos civiles, y dirigió documentales sobre la Gran Depresión y el ciclo del "Anillo" de Richard Wagner. Pero antes de todo eso, en 1981, realizó un documental sobre Oppenheimer, el científico cuyo rostro huesudo adornaba las portadas de las revistas de mediados de siglo, y la bomba. Se titulaba "El día después de Trinidad", en referencia a aquella detonación inaugural.

Décadas después, los espectadores acuden en masa a la película de Else, candidata al Oscar al mejor documental, para acompañar a la película biográfica de Christopher Nolan "Oppenheimer", que recaudó más de 100 millones de dólares en su semana de estreno este mes.

Después de que Criterion Channel pusiera "The Day After Trinity" a disposición de los usuarios sin necesidad de suscripción hasta agosto, se disparó hasta el primer puesto de las películas más vistas del servicio de streaming este mes.

El Oppenheimer de "Oppenheimer" (basada en la biografía de Kai Bird y Martin J. Sherwin ganadora del Premio Pulitzer "American Prometheus") y el Oppenheimer de "El día después de la Trinidad" son la misma alma brillante, sensible y atormentada. "Este hombre que aparentemente era un tipo completamente no violento fue el arquitecto del arma más salvaje de la historia", dijo Else.

Las películas presentan a algunos de los mismos personajes de la vida de Oppenheimer, fallecido en 1967. Ambas películas llegan hasta Trinidad y documentan el conflicto entre la esperanza de algunos de sus inventores de que la bomba nunca se utilizara en una guerra.

Toma nota

Criterion Collection

liberó de manera gratuita el documental The Day After Trinity.

La app para ver Criterion Collection está disponible para

iPhone Apple TV Android Android TV Fire TV XBox One Roku ® Samsung Smart TV

https://www.criterionchannel.com/the-day-after-trinity/videos/the-day-after-trinity