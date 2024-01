Se declara Pierce Brosnan inocente de cargos por senderismo

Associated Press | SI es declarado culpable de los cargos, el histrión podría hacerse acreedor a una multa de 5 mil dólares o seis meses en prisión Associated Press | SI es declarado culpable de los cargos, el histrión podría hacerse acreedor a una multa de 5 mil dólares o seis meses en prisión Associated Press | SI es declarado culpable de los cargos, el histrión podría hacerse acreedor a una multa de 5 mil dólares o seis meses en prisión

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- El actor Pierce Brosnan se declaró inocente de los cargos por haber infringido los límites de senderismo en las aguas termales del Parque Nacional de Yellowstone el 1 de noviembre del año pasado, informó el sitio de noticias TMZ. Brosnan fue citado a la corte el 4 de enero y argumentó que no rompió ninguna regla ni infringió ningún límite de senderismo en las aguas termales cercanas a Mammoth Hot Springs. Aunque este argumento fue contundente, el actor también publicó fotografías donde se le ve posando en una zona que está supuestamente prohibida de transitar, según autoridades del parque. El juez que está llevando éste caso accedió a la petición del actor de 007 para cancelar la asistencia del mismo a la corte, sin embargo, Brosnan tiene programada una conferencia virtual el próximo 20 de febrero. En el supuesto de que sea declarado culpable de cargos por caminar en zonas restringidas, el histrión podría hacerse acreedor a una multa de 5 mil dólares (86 mil pesos aproximadamente) o seis meses de arresto. Las autoridades del parque explicaron que la sanción por caminar en zonas prohibidas es debido al peligro que supone caer en aguas tan ácidas, las cuales son capaces de disolver por completo a una persona. PUBLICIDAD