Se corona en la frontera

A Julión Álvarez le gusta mucho estar en la frontera no sólo porque ‘aquí es todo diferente’, también porque gracias a la gente que lo recibe con los brazos abiertos refrenda que sigue siendo El Rey de la Taquilla.

Este año el propósito del chiapaneco ha sido viajar por toda la República Mexicana para defender ese lugar con la gira Este Soy Yo, Gracias Por Creer. Aquí, 24 horas y dos celebraciones fueron suficientes para lograrlo.

Su participación musical en el Grito, al que asistieron miles de juarenses, así como el apadrinamiento de una quinceañera colectiva dejó claro que entre Julión y la frontera Ciudad Juárez-El Paso hay cariño.

“Juárez por supuesto que es especial para mí, oiga, porque es la ciudad de los eventos más grandes de Julión Álvarez y su Norteño Banda. Es la ciudad que más nos ha dado. Por eso yo vine personalmente a buscar al presidente”, aseguró el intérprete durante su encuentro con los medios en el centro de convenciones Anita, donde se realizó la quinceañera.

“Creo que ayer nos quedamos cortos en el Grito. Fue muchísima la gente que nos acompañó, y honestamente dije ‘íjole’; porque no fue la suficiente producción.

Juárez es la ciudad en donde tenemos más para dar”, dijo Álvarez.

Durante su presentación del 15 de septiembre en El Punto, el chiapaneco deleitó a los fronterizos con éxitos como El bombón, A donde quiera que vaya, Te hubieras ido antes y La Frontera, canción que grabó con Juan Gabriel y con la que abrió su espectáculo en homenaje al Divo de Juárez.

"En todos mis conciertos me ha ido muy bien. Eso para mí no significa otra cosa más que el cariño con el que a pesar de todo me ha recibido mi gente", expresó Julión, antes de subir a cantar en la noche del Grito.

Fueron 118 quinceañeras a quienes el exvocalista de la MS acompañó en su festejo. Cada una fue con dos familiares a la comida y llevó a 32 personas al baile. De acuerdo con información de los organizadores se eligió a señoritas de 25 colonias de la ciudad: Anapra, Juanita Luna, Fronteriza baja, Kilómetro 20, de la comunidad Tarahumara, Riveras, San Francisco y Frida Kahlo, entre otras.

“Fue algo bonito desde la invitación, oiga, y la intención con lo que se está haciendo se me hace muy buena causa a ser parte de eso”, aseveró el vocalista, quien cantó el tema Mi mayor anhelo con una de las festejadas, Lizbeth Génesis Rubio Núñez, de la colonia El Granjero

Como parte de la celebración se realizó una comida, bendición, baile, fotos, candy bar y el acompañamiento de Julión y su Norteño Banda.

“No es algo que yo estoy organizando, sentimos bien bonito de que se nos tome en cuenta. Mis hermanas no tuvieron una fiesta y tengo familia que tampoco tuvo las posibilidades, claro que lo entiendo”, comentó Álvarez.

El evento se realiza desde hace seis años pero ésta es la primera vez que viene a participar un artista de renombre.

“Me siento emocionada y feliz porque voy a conocer a Julión Álvarez y para mí es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecida con él”, mencionó Britany Sosa, de 16 años, una de las jóvenes que resultaron seleccionadas para participar de la fiesta, tras haber enviado su carta contando su historia al cantante.