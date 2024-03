Se arma de trucos para actuar

Londres — Anthony Hopkins cree que ahora que lleva más de medio siglo actuando es mucho “más fácil”.

“A medida que envejeces, tienes un poco más de conocimiento de la vida. Cuando eres joven, crees que sabes un par de cosas, pero no es así. Cuando llegas a mi edad, sabes un par de trucos para ganarte la vida”, dijo en una entrevista reciente con The Associated Press el actor de 86 años, que interpreta al héroe de la vida real Nicholas Winton en “Lazos de vida”.

Para interpretar a Winton en la película que se estrena el 14 de marzo, un corredor de bolsa responsable de salvar a más de 600 niños durante la Segunda Guerra Mundial, Hopkins estudió su forma de andar y hablar, viendo sus entrevistas y su aparición en docuseries. Su interpretación recibió el visto bueno del hijo de Winton.

“Fue fácil porque no tuve que hacerme el viejo, soy viejo”, dijo Hopkins, sonriendo.

No obstante, el director de “Lazos de vida”, James Dawes, destaca el “espíritu joven” de Hopkins, y añade que el caballero del reino “ama con sangre lo que hace”, y mantiene su pasión por el cine.

"Se sentaba en una caja de manzanas en el borde del plató y observaba a la gente montando luces y aparejando la pista, porque siente alegría por el mundo en el que está”, explicó Dawes, y añadió: “Sólo quiere estar ahí y formar parte del proceso”.

Conmovedora historia

“Lazos de vida” se cuenta en dos partes: el joven Winton, interpretado por Johnny Flynn, encabeza la extraordinaria hazaña de organizar trenes para sacar a los niños de Praga. Hopkins interpreta al Winton mayor, que mira hacia atrás en su vida pero sigue atormentado por las imágenes de los niños que no pudo rescatar, concretamente a bordo del último tren que no logró salir de Praga.

Un momento conmovedor recreado en la película es la aparición de Winton en el programa de televisión británico “That’s Life”, donde fue sorprendido por un público formado por descendientes de los niños que había salvado. Los extras que rodeaban a Hopkins en la escena recreada también estaban relacionados con los niños del Kindertransport, y Hopkins lo calificó de “momento muy conmovedor”.

Hopkins afirma que interpretar a Winton es uno de los momentos culminantes de su carrera, pero que interpretar a Hannibal Lecter en “El silencio de los inocentes”, que le valió su primer Oscar en 1991, “supuso un profundo cambio en la dirección de mi vida”.

“Era uno de mis favoritos porque era fácil de interpretar, no habla bien de mi personaje”, dijo.

“Sé que no puedo atribuirme el mérito de nada, porque yo no podría haber resuelto mi vida”, añadió. “Ni siquiera sé cómo llegué a ser actor. Es mejor que trabajar para vivir”.