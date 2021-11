Se adelantan a Santa

Los Angeles— La televisión está repleta de especiales navideños y comedias románticas, incluyendo la primera película de Food Network. Los viejos favoritos, como “A Charlie Brown Christmas” de 1965 y el clásico especial de Peanuts se emitirán en PBS y, durante tres días, estarán disponibles gratuitamente en Apple TV+.

El giro para la película de Food Network es su debut en el hermano corporativo discovery+ que, como otros servicios de streaming, ofrece una opción de prueba gratuita. Aquí una muestra de la programación que estará disponible a partir del 20 de noviembre para maratonear en casa.

Cine en casa

‘Un beso antes de Navidad’

Hallmark Channel

21 de noviembre

James Denton, Teri Hatcher y Marilu Henner protagonizan la historia de un hombre que consigue la vida alternativa que deseaba y trata de devolverla.

‘Romance en los bosques’

Fox Nation

25 de noviembre

Un guarda forestal y un geólogo (Kaitlyn Leeb, Victor Zinck Jr.) unen sus fuerzas para huir de un incendio forestal. ¿Se enciende el amor? Los actores también protagonizan ‘Christmas in the Wilds’ de Fox Nation, que se estrena el mismo día.

‘Reba McEntire's Christmas in Tune’

Lifetime

26 de noviembre

Georgia (McEntire) y Joe (John Schneider) rompieron como pareja y dúo de cantantes hace años, pero su hija quiere un reencuentro con fines benéficos.

‘Christmas Again’

Disney Channel

3 de diciembre

La adolescente Rowena se ve atrapada viviendo las fiestas una y otra vez tras desear recuperar su vida antes del divorcio de sus padres. Scarlett Estevez es la protagonista.

‘It's a Wonderful Life’

NBC

4 de diciembre

24 de diciembre

Jimmy Stewart interpreta a un hombre desesperado que encuentra valor en su vida con la ayuda de un aspirante a ángel, Clarence.

Envueltos de alegría

‘iHeartRadio Holiday Special’

Aplicación iHeartRadio y en las páginas de YouTube y Facebook.

24 de noviembre

Mario López presenta un concierto virtual con Train, Kelly Clarkson, Michael Bublé y Pentatonix.

‘CMA Country Christmas’

ABC

30 de noviembre

Los intérpretes y las canciones incluyen a Kelsea Ballerini (‘Santa Baby’), Gabby Barrett (‘The First Noel’), Lady A (‘Wonderful Christmastime’) y Little Big Town (‘Christmas Time Is Here’).

‘Kelly Clarkson Presents When Christmas Comes Around’, NBC, miércoles primero de diciembre a las 22 horas. Clarkson presenta un especial que ofrece música, celebra la tradición y da a los necesitados.

‘Michael Bublé's Christmas in the City’

NBC

6 de diciembre y 22 de diciembre

El cantante pop celebra el 10o aniversario de su álbum ‘Christmas’ con música y comedia.

‘20 años de Navidad con el Tabernacle Choir’,

PBS

13 de diciembre

24 de diciembre

Brian Stokes Mitchell narra una retrospectiva de las actuaciones de Kristin Chenoweth, Audra McDonald y decenas de artistas más.

Un regalo para el corazón

‘A Charlie Brown Christmas’

Apple TV+ (gratis del 11 al 13 de diciembre)

PBS

19 de diciembre

(consulta la programación local para saber la hora). ¿La Navidad se centra en los productos o en el buen corazón? La pregunta inquieta a Charlie Brown.

‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’

CBS

22 de noviembre

Un reno descubre que ser diferente vale la pena en este especial de 1964 basado en la canción de Johnny Marks y narrado por Burl Ives.

‘Mary McCartney Serves It Up’,

Discovery+

23 de noviembre

En cuatro nuevos episodios navideños, la autora británica de libros de cocina disfruta de comidas sin carne con invitados como su famoso padre, Paul McCartney, y Oprah Winfrey.

‘Cómo el Grinch robó la Navidad’

NBC

26 de noviembre, 25 de diciembre

El rey de las películas de terror, Boris Karloff, puso la voz al infame Grinch del Dr. Seuss en los perdurables dibujos animados de 1966.

‘‘Twas the Fight Before Christmas’

Apple TV+

26 de noviembre

Un documental sobre un barrio de Idaho que se convirtió en un campo de batalla para un hombre con una obsesión navideña a gran escala y sus enemigos, es decir, otros propietarios de viviendas.

‘Un hogar para las fiestas’

CBS

5 de diciembre

En la 23a emisión anual de este especial, las historias inspiradoras de jóvenes adoptados en régimen de acogida se unen a las actuaciones de artistas pop.