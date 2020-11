Se adelantan a Santa

La pandemia sugirió un cambio para todos y el sector del entretenimiento fue uno de los más afectados, no obstante, este año el espíritu navideño se apodera del escenario con películas, series y musicales que llegan como un respiro de alegría para brindar esperanza a un planeta devastado ante la calamidad.

Mariah Carey

Apple TV

4 de diciembre

La plataforma Apple TV presenta un especial navideño con el que la cantante celebra el 25 aniversario de su canción “All I want for Christmas is you”, que desde entonces ocupa el primer puesto de las listas de temas peredilectos para la Navidad. Ariana Grande, entre los invitados al especial.

High School Musical: The Musical: The Series

Disney +

11 de diciembre

Será una reunión de todo el elenco para un especial de 45 minutos con actuaciones de sus canciones favoritas de Navidad, Hanukkah y Año Nuevo. El episodio también incluirá un adelanto de la temporada 2 con una canción nueva interpretada por la estrella de la serie y el escritor de la canción Joshua Bassett.

PELÍCULAS

Jingle Jangle: Un viaje de Navidad

Estrellas: Forest Whitaker, Madalen Mills, Keegan-Michael Key, Sharon Rose, Phylicia Rashad, Anika Noni Rose, Ricky Martin, Kieron Dyer, Justin Cornwell, Lisa Davina Phillip, Hugh Bonneville.

The Princess Switch: Cambiado de nuevo

Estrellas: Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Nick Sagar.

La Navidad de Dolly Parton en la plaza

Estrellas: Dolly Parton, Christine Baranski, Jenifer Lewis, Treat Williams, Jeanine Mason, Josh Segarra, Mary Lane Haskell.

Las crónicas de Navidad: segunda parte

Estrellas: Kurt Russell, Goldie Hawn, Jahzir Bruno, Kimberly Williams-Paisley, Julian Dennison, Tyrese Gibson con Judah Lewis y Darby Camp.

SERIES

Cambio de imagen de la casa de vacaciones con Mr.

"Benjamin Bradley, mejor conocido como Mr. Christmas, es un veterano en la industria del diseño de interiores con una sana obsesión por la temporada navideña.

Sugar Rush: Navidad: temporada 2

"Esta serie de competencias desafía a los panaderos a crear golosinas navideñas que se vean festivas y tengan un sabor increíble, todo contra un reloj".

DOCUMENTAL

Dance Dreams: Cascanueces de chocolate caliente

"De Shondaland, Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker destaca la carrera de la galardonada artista Debbie Allen y sigue a su grupo de jóvenes bailarines mientras se preparan para la producción anual" Hot Chocolate Nutcracker "de Allen.

NIÑOS Y FAMILIA

Navidad extraterrestre

"Cuando una raza de alienígenas cleptómanos intenta robar la gravedad de la Tierra para apoderarse de todo lo que hay en el planeta, solo el espíritu navideño de regalos y un pequeño alienígena llamado X pueden salvar el mundo".

Dragons: Rescue Riders: Vacaciones en Huttsgalor

"¡El festival de invierno favorito de Huttsgalor finalmente está aquí! Pero algunos dragones que respiran hielo congelarán la diversión de todos".

A Go! ¡Vamos! Cory Carson Navidad

"Cuando un quitanieves, que tiene un extraño parecido con Santa, se estrella en el patio de Carson, Cory debe recordarle quién es para salvar la Navidad".

Wonderoos: Holiday Holiday!

"¡Es invierno en la gran ciudad y todos están emocionados de celebrar las fiestas! Cuando Poppy decide organizar una fiesta para Sully, los Wonderoo descubren que hay muchas fiestas y formas de celebrar diferentes.