Se abre paso en Hollywood

En el mundo del espectáculo es muy común escuchar la frase “Hijo de tigre, pintito” para referirse a los logros de los descendientes de una celebridad. Sin embargo, cuando del hijo de Consuelo Duval se trata, esta refrán se queda corto.

El actor, cantante, escritor, productor y director Michel Duval, de 26 años, no sólo ha seguido los pasos de su madre como intérprete, él ha luchado para destacar en la industria mexicana y estadounidense por mérito propio.

Uno de sus más grandes logros ha sido participar en ‘Deadly Class’ de SyFy, una serie producida por Joe y Anthony Russo, reconocidos por su trabajo en diversas películas del universo cinematográfico de Marvel, tal como ‘Avengers: Endgame’ (2019).

En esta producción, que sigue la historia de un adolescente sin hogar reclutado en una famosa escuela privada de élite a la que las principales familias criminales del mundo envían a sus próximas generaciones, Michel interpreta a Chico, el líder de Soto Vatos.

De nombre de pila Michel Dussauge y de raíces chihuahuenses (Consuelo Duval es originaria de Chihuahua), el actor también ha participado en proyectos para Netflix (‘Diablero 2’), Claro Video (‘Herederos por accidente’), NBC y Telemundo (‘Señora Acero’ del 2015 al 2018). Además, es director, escritor y productor de ‘Puño Limpio’ de Luna Films.

Egresado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde tuvo sus primeros papeles actorales en producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y hasta ‘La familia P. Luche’, que es el programa de comedia que protagoniza Consuelo Duval junto a Eugenio Derbez, Michel se profesionalizó en las instituciones Stella Adler Academy Of Acting en Los Angeles (2014-2015) y New York Conservatory Of Dramatic Arts en Nueva York (2010).

En cuanto a su carrera musical, luego de estudiar en el Musicians Institute también en Los Angeles, el actor ha hecho mancuerna con Universal Music bajo el nombre Mich Duval. Canta y compone sus propios temas, y además tiene un par de videos en Youtube (el primero fue del tema ‘No lo Intentes Más’).

Su primer y único disco salió en 2018, lo llamó ‘DV’ e incluye canciones como ‘Aquí estoy yo’, ‘Dime sí’ y ‘Más’. Su más reciente lanzamiento es: ‘No puedo esperar’.

Vivió una historia de abandono

Michel Dussauge adoptó el nombre artístico de su madre, Duval por razones profesionales. Sin embargo, tiene el apellido de ella porque la familia fue abandonada por su padre desde muy temprana edad.

En televisión, Consuelo reveló que el padre de sus hijos (Michel tiene una hermana, Paly) “se fue por cigarros” y jamás regresó. En ese entonces no reveló el nombre de aquel hombre y por mucho tiempo no se supo más.

Con el paso de los años la familia decidió buscarlo. Al principio les dijeron que había muerto como resultado del huracán Katrina, pero eventualmente, después de mucho buscar, lo encontraron.

“Cuando lo vi, me dieron muchas ganas de llorar, porque ya no tenía dientes, estaba muy acabado y antes era un hombre muy fuerte. Estaba pelón y con un ojo muy tapado”, declaró Consuelo Duval en una revista y dijo que ella pensó que, después de abandonarlos, él habría formado una nueva familia.

A comparación de su hermana Paly, Michel no sintió esa necesidad de reencontrarse con su padre y se enfocó, desde pequeño, a construir su carrera artística, siguiendo el mismo camino que su madre.

Michel Duval

Ocupación: Actor, cantante, músico, escritor, productor y director

Nombre: Michel Dussauge Duval

Lugar y fecha de nacimiento: Ciudad de México, el 10 de febrero de 1994

Edad: 26 años

Idiomas: Inglés y español

Estudios: Stella Adler Academy Of Acting en Los Angeles (2014-2015), New York Conservatory Of Dramatic Arts (2010) y en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa

Instrumentos: Piano, Batería y Guitarra