Scorpions llega con despedida a El Paso

Con Whitesnake como invitado especial en su gira de despedida, Scorpions, una de las bandas de rock más icónicas e influyentes de todos los tiempos, llegará el 19 de septiembre al Don Haskins Center de El Paso con su ‘Rock Believer World Tour’.

Recién salida de su residencia Sin City Nights Las Vegas con entradas agotadas, la banda iniciará una serie de fechas producidas por Live Nation de dos meses de duración, que iniciará el 14 de agosto en Toronto con conciertos adicionales en Los Angeles, Detroit, Chicago, Dallas y Denver, entre otras ciudades. Además de Whitesnake, la banda sueca Thundermother se unirá a la gira.

Fundada en Hannover, Alemania Occidental en 1965, Scorpions formó parte de la primera ola del metal en la década de 1970 con su álbum debut ‘Lonesome Crow’, lanzado en 1972. La banda alcanzó la cima con lanzamientos como ‘Lovedrive’, ‘Virgin Killer’ y ‘Animal Magnetism’. En los años 80, Scorpions acumuló una serie de éxitos en las listas de Billboard con ‘Love at First Sting’ y ‘Blackout’, incluidos sencillos como ‘Rock You Like a Hurricane’ y ‘No One Like You’, así como una serie de ‘singles’ exitosos como ‘Send Me an Angel’, ‘Still Loving You’ y ‘Winds of Change’.

Celebrado en todo el mundo, el icónico grupo de rock ha vendido más de 110 millones de álbumes a nivel mundial y ha recibido múltiples honores, incluidos un World Music Award, un sello postal en Brasil, una estrella en el Hollywood Rock Walk y los honores Echo.

Los boletos ya se encuentran disponibles a la venta en Ticketmaster.com con precios desde los 239 dólares (más cargos por servicio) hasta los 642 dólares.