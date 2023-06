'Sarah Connor' se suma a temporada 5 de 'Stranger Things'

Ciudad de México.- Linda Hamilton se sumará al elenco de la exitosa serie Stranger Things, en su quinta temporada se anunció en el evento TUDUM de Netflix.

La actriz apareció en un video en el evento realizado en Brasil, donde fue recibida con una ovación, sin embargo no se dieron detalles de su personaje.

En febrero de 2022 se anunció que la quinta temporada de Stranger Things sería la última del programa, pero aún no hay fecha de estreno.

Hamilton es mejor conocida por su trabajo en la franquicia de películas Terminator, como Sarah Connor. Otros créditos de Hamilton incluyen películas como Children of the Corn y la serie de televisión Beauty and the Beast, la última de las cuales le valió una nominación al Emmy y dos nominaciones al Globo de Oro.

Y aunque el programa principal puede estar terminando, Netflix y los productores ya están trabajando para expandir el programa a una franquicia importante de la cual emanará una serie animada, otra de live action y un espectáculo teatral.