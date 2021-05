Sandra Echeverría retoma su carrera como cantautora

Fotos cortesía Olga Laris

Pocas mujeres son las que han logrado forjar una carrera dentro del género regional mexicano y hoy llega Sandra Echeverría de 36 años, para abrirse espacio en un terreno dominado por hombres, con su talento y tenacidad y con su más reciente sencillo ‘Desaparecer’.

Con este tema la actriz arranca una nueva etapa dentro de la música, una canción bien recibida por el público, pues se encuentra en el Top 10 de la lista regional mexicano de iTunes.

“Estoy muy contenta y afortunada de que en estos tiempos tan complicados y de tanta incertidumbre haya tenido la suerte de firmar con disquera Seitrack y durante este año de pandemia me he dedicado a componer y buscar temas con otros compositores, grabar y hacer todo el proceso de este proyecto”, dijo Sandra Echeverría en entrevista para El Diario.

Actriz y cantaautora

El talento de Sandra no sólo se define en su faceta como actriz y cantante, sino también como compositora.

“Pensaba hacer un disco de 10 canciones y terminamos haciendo un disco de 14 temas de los cuales cuatro son de mi autoría; desde los 14 años comencé a componer y he tenido la fortuna de que graben otros cantantes como Mayte Perroni, Mickael Carreira que es un cantante portugués, he metido soundtracks en películas, inclusive el tema de ‘La usurpadora’ la escribí yo, componer es una de las cosas que más disfruto hacer”, contó.

20 años de trayectoria

Descubrió su pasión por el canto a los 9 años e inicio de manera profesional a los 14 años de edad en un grupo musical denominado ‘Perfiles’.

“En ese grupo estuve seis años, sacamos dos discos éramos parte de Azteca Music en ese momento”.

“Y justo ellos fueron los que me dijeron que querían grabarme un disco de solista, pero la condición fue hacer novelas y yo les decía ‘pero yo no quiero ser actriz, quiero ser cantante’ y me decían que ser actriz me daría proyección”.

“Hice mi primer papel dentro de la novela ‘Súbete a mi moto’, donde fue mi lanzamiento y a partir de ahí me enamoré de la actuación, tanto así que me mudé a Los Angeles para estudiar actuación, canto, música, baile y a partir de ahí me empiezan a llegar muchas propuestas de actuación, pero en mis prioridades siempre estuvo la cantada”, relató.

Sandra está convencida que todo llega en el momento correcto y asegura que este es su momento, así como para la música mexicana.

“Viene una ola del regional mexicano increíble que tenemos que aprovechar, mucha gente de pop está cantando ranchero o con bandas norteñas y a mí me encanta ver por ejemplo a Camilo con Los Dos Carnales y a Reik cantando con Nodal; ese tipo de mezclas que sorprenden, porque abre las puertas a que nuevas generaciones escuchen este tipo de música”, aseveró.

Echeverría siempre ha ido de la mano con la música y la actuación, ya que refirió que en cada uno de los proyectos que le ha tocado formar parte siempre busca involucrarse en lo musical.

“Desde el proyecto ‘El clon’, en ‘La usurpadora’ tuve el placer de componer el tema y aparte interpretarlo, entre otros proyectos más y en ‘La fuerza del destino’ cante con Marc Anthony, trabajar con él fue lo máximo, siempre he dicho que él será mi padrino porque, yo grabé un videoclip como actriz con él y la Quinta Estación con el tema ‘Recuérdame’, entonces tiempo después me ofrecen el protagónico de ‘La fuerza del destino’ y encontramos una canción espectacular que es justo la que cante a dúo con él; le mandamos el tema y le contó mi manager de ese entonces que se trataba de mí y dijo que si, así que fue increíble vivir esa gran experiencia, un honor haber cantado con él”, indicó.

“Me voy a Puerto Rico a grabar una película, solamente por tres semanas y justamente se me acomoda muy bien por los tiempos, así que voy filmo y me regreso, para ir con todo con el siguiente sencillo”.

