Sana Fraile con rock tragedia de su madre

Hace años una tragedia orilló a Eduardo Fraire Escobedo a cambiar de residencia, dejando en Ciudad Juárez familia, amigos y toda una vida llena de recuerdos. Lo que no dejó, sin embargo, fueron las ganas de salir adelante y de crecer en el terreno de lo musical. Hoy, bajo el nombre artístico de Fraile, el músico presenta su tercera producción discográfica, ‘Rocanrol’.

Cantante, compositor, guitarrista e hijo de la activista Marisela Escobedo, Fraile ahora reside en Austin, donde ha lanzado tres discos de manera independiente por medio de plataformas digitales, una propuesta de rock puro que integra guitarras crujientes, voces rasposas y ese sonido tan característico del metal.

De 40 años de edad, Eduardo recuerda que comenzó a tocar en bandas de rock en la preparatoria, que hizo una pausa mientras cursaba la carrera profesional, pero que luego retomó el camino de la música, del que no se ha desviado.

“Todo comenzó en El Paso, la preparatoria la hice en la Jefferson, ahí me incorporé a la primera banda, de esa nació otra, y luego hubo un tiempo en que dejé de andar tocando y me metí a estudiar una carrera, pero acabando la carrera entonces sí me metí de lleno”, apunta.

Tras recibirse como ingeniero en Sistemas Computacionales y empezar a ejercer su profesión, conoce a quienes serían sus compañeros en el grupo Solara, proyecto que se mantuvo activo durante cinco años.

Obligado a dejar su tierra

Aconteció por esos días el asesinato de su madre, y Eduardo y sus hermanos tuvieron que exiliarse en los Estados Unidos.

“Cuando me tuve que ir de Juárez por la situación de mi mamá estábamos lanzando un disco, estábamos trabajando con Drago Johnson, quien es mi ingeniero de mezcla y mi maestro, pero por la situación me tuve que ir, dejé a la banda y me vine para Estados Unidos”.

Así, desde principios de 2011, el músico ha vivido en San Antonio y después en Austin, ciudad en la que grabó tres discos, ‘Hitting the wall’ (2019), ‘Todo romántico’ (2020) y ‘Rocanrol’, lanzado el pasado 20 de abril.

Sobre ese material, Eduardo dijo que el primer disco es más aventurado, respondiendo a una necesidad por hacer música, pero ya el segundo fue más planeado, mejor producido.

En ese intento de avanzar, aseguró que este tercer álbum está más pulido, lo que se nota en el sonido de los 10 temas que incluye, entre ellos ‘La güera punkera’, ‘El hombre sin cabeza’, ‘Supergrifo’ y ‘You Little Boy’.

“Este disco, como el título lo dice, es una historia de lo que es la música rock, las canciones hablan de diferentes situaciones, pero al final de cuentas es un disco muy rockero”, expresa.

Respecto al proceso creativo, dijo que es muy diverso, que una canción puede empezar a partir de unos acordes o de una letra, y que en muchas ocasiones se nutre de las propuestas que le hacen algunos colegas.

Aunque en Austin ya hay bandas tocando en vivo, Fraile planea hacerlo a su ritmo, sin presentarse en bares o festivales, sino que compartirá su música de manera espontánea en calles, parques y plazas.