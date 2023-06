Salvaguardan su legado y memoria

A los quince años de la partida del dramaturgo chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda (1948-2008), su vida, obra y aniversario luctuoso serán homenajeados por su familia y amigos, quienes decidieron por llevar a cabo diferentes actividades durante los meses que restan de este año. Se estará recordando su legado con diferentes eventos que se llevarán a cabo tanto en la capital como en Ciudad Juárez.

“En esta ocasión no se realizarán las ya tradicionales ‘Jornadas Rascón Bandianas’ que comúnmente tenemos, ahora queremos que se realicen una o dos actividades por mes para tenerlo presente siempre, durante el resto del año”, dijo Lorena Serrano en entrevista para El Diario.

PUBLICIDAD

“Soy muy afortunada de tener la familia que tengo, mi tío es alguien muy especial en mi vida y lo tuve cerca cuarenta años de mí, vida, aprendí de él muchas cosas, me educo en muchas cosas, obviamente mis padres también estoy muy agradecida son mi raíz, y mi tío me impulso a estudiar la carrera de derecho inclusive me pago mis estudios, así que esto que hago no es nada, es muy difícil llevar este legado, pero estoy rodeada de mucha gente que sé quieren y admiran a mi tío y eso lo agradezco mucho”, puntualizó Serrano.

Julio

La presentación de ‘Dossier Paso de Gato’ una de las revistas favoritas del dramaturgo chihuahuense, el mes de julio, estará dedicada a Víctor Hugo Rascón Banda, esto se llevará a cabo en a CDMX tentativamente será en el Teatro de SOGEM, donde además entre los meses de enero y febrero del 2024 se llevará a cabo la inauguración de una sala dedicada al maestro Rascón Banda, la cual llevará su nombre, así como también habrá artículos personales como su ropa, cuadros de él, libros, entre muchas cosas más.

Posteriormente, en esta ciudad, se llevará a cabo en el mes de julio una temporada de alrededor de cuatro funciones de la obra denominada ‘Voces en el Umbral’, en el Teatro Bárbaro, con acceso gratuito al público.

También, se llevará a cabo la función de la obra ‘Contrabando’ cargo de Telón de Arena de Perla de la Rosa.

Agosto

“Desde el año pasado nos reunimos con familia y amigos para planear rendir homenaje a mi tío Víctor Hugo Rascón Banda a 15 años de su ausencia, y el Instituto de Cultura del Municipio nos prestó el Teatro de la Ciudad, lo cual agradecemos mucho. El sábado 5 de agosto es una fecha muy especial, porque mi tío falleció un 31 de julio y cumpliría años el 6 de agosto. Es una fecha intermedia entre su cumpleaños y su aniversario luctuoso”

“Este evento se trata de una obra de teatro, sino de un homenaje que se llevará a cabo en diversas formas. Estamos elaborando un programa que aún no ha sido completado, pero que estará compuesto por de música y danza folclórica, tal como a él le hubiera gustado” “Dado a que no se presentará ninguna obra de teatro ni un monólogo durante el evento, se nos ocurrió que en el evento se presentarán algunos de sus personajes de sus obras”, expresó.

También en este mes de agosto se presentará la reedición del libro ‘¿Por qué a mí? Diario de un condenado’ una novela autobiográfica de Rascón Banda

Septiembre /Octubre

Será la presentación de la reedición del libro ‘Contrabando’. Se llevará a cabo la inauguración de la Biblioteca de Víctor Hugo Rascón Banda que albergará en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Se hizo entrega de toda la biblioteca de Víctor Hugo Rascón Banda a la UACJ, son aproximadamente 20 mil volúmenes, fue una petición de él, que no se había podido realizar, pero todo llega en el momento indicado y a quince años de su partida se va a lograr llevar a cabo su petición, un espacio que habrá en la Biblioteca Carlos Montemayor de la UACJ y ahí con su amigo va a compartir su obra, libros que mi tío tenía en su casa muchos de ellos autografiados va a ver una colección y van a estar a disposición del público”, indicó.