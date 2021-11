Salva LP la noche en Corona Capital tras cancelación de Disclosure

Ciudad de México.- LP se convirtió involuntariamente en la estelar del escenario Doritos, del Corona Capital 2021, ante la cancelación de última hora de Disclosure y salvó la noche.

Cantó sus piezas más populares, como "Lost on You", "When We're High", "One Last Time" y "Strange" y la audiencia, conformada por adultos jóvenes, coreó con ella los temas y le aplaudió su dedicación y entusiasmo.

La primera jornada fue la de las cancelaciones: St Vincent porque un elemento de su staff salió positivo en Covid-19 el miércoles pasado; The Kooks, porque la esposa de Luke Pritchard entró en labor de parto y se regresó a Reino Unido para estar con ella; y Disclosure, porque Guy, uno de los dos elementos de la dupla de synth-pop, tuvo una severa infección estomacal confirmada hoy por la tarde. Esto narrado por Lawrence en sus stories de Instagram.

Y si hubo una sorpresa en la noche fue la que brindó Ashnikko, la estadounidense que se ha vuelto celebridad del bubblegum pop, y totalmente influenciada por la cultura asiática, y quien cautivó con "Daisy", "Studio" y "Slumber Party".

El gran cierre de la noche corrió a cargo de la banda estelar, Tame Impala, que ofreció un coctel de éxitos y puso a bailar a la mayoría de los asistentes, entre ellos "The Less I Know the Better", "Let It Happen" y "Breathe Deeper".

Fueron alrededor de 59 mil asistentes, de acuerdo a los asistentes, los que acudieron a ver la primera jornada del Corona Capital 2021 y que disfrutaron rolas al final cómo "One More Hour", "Is It True" y "My Life"