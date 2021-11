Salma Hayek fue ‘la mamá’ en el set de Eternals

‘Eternals’ es la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), dirigida por la ganadora del Oscar Chloé Zhao y con un elenco conformado por Salma Hayek, Angelina Jolie, Kit Harrington, Richard Madden, Gemma Chan, entre otras estrellas.

La historia sigue a un grupo de seres inmortales con superpoderes que han vivido ocultos en la Tierra durante siglos, sin intervenir con los problemas de los humanos, pero ahora deben involucrarse para detener a una raza malvada llamada Deviants, publicó el portal de Univisión.

Salma Hayek interpreta a Ajak, una mujer que desempeña el papel de matriarca de los 10 Eternals, su poder es la sanación y es la única heroína que tiene una conexión con los Celestials, los creadores de su raza.

La actriz mexicana no solo fue la madre de los actores en las escenas de la película, sino también detrás de cámaras, pues se sintió como la mamá de algunos de ellos durante el rodaje.

“Todos venían a comentarme sus problemas... y me gustó mucho”, contó Salma Hayek en una entrevista con AP.

La actriz de 55 años relató que tiene “miles” de anécdotas con sus compañeros de 'Eternals' y dio un ejemplo que sucedió con Barry Keoghan, quien, al igual que ella, es disléxico y le pidió ayuda para repasar las líneas del guion.

“Venía todos los días a mi tráiler: ‘Ayúdame, ayúdame con las líneas, que me da vergüenza que me oigan los demás cómo leo’. Y ahí me sentaba con él y nos reíamos mucho. Como haciendo la tarea con mi niño”, contó Salma Hayek en la entrevista.

El actor irlandés Barry Keoghan es 26 años menor que Salma Hayek. Es por eso que la actriz contó que se sintió como si fuera su madre.

“Siento que, fuera de América Latina, los irlandeses son lo más parecido a los mexicanos que he encontrado en el mundo. Hay algo en eso, como la culpa católica, esa pasión, ya sabes, el amor por la comida y el alcohol. No sé qué es, pero simplemente nos unimos. La pasamos muy bien”, expresó la actriz sobre su conexión con Keoghan en otra entrevista.

Salma Hayek también profundizó en otras conversaciones sobre sentirse como ‘la mamá de los pollitos’ en el set de ‘Eternals’.

“Poco después nos dimos cuenta de que fuimos elegidos solo por algunas de nuestras cualidades como personas en lugar de nuestras carreras o lo que sea, y nos sentimos como en casa en nuestra muy disfuncional y amorosa familia de ‘Eternals’”, expresó la actriz.

‘Eternals’ está disponible en cartelera a partir del 5 de noviembre para ver el debut de Salma Hayek en el universo de los superhéroes de Marvel.