Salma enciende los reflectores en premier de Eternals

La mexicana Salma Hayek impactó con su belleza a los fans que se dieron cita a la alfombra roja que se llevó a cabo por el estreno de la cinta Eternals, del Universo Marvel, en Hollywood. En el filme, que se estrenará el próximo 5 de noviembre, Salma Hayek interpreta a "Ajak", uno de los personajes de los Eternals. Hayek comparte créditos con otros famosos como Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Richard Madden, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Gemma Chan y Kit Harington. De acuerdo con los fans de los cómics, el personaje de "Ajak", líder de los Eternals, es masculino, pero en esta entrega presenta un cambio con la bella actriz mexicana. Entre las habilidades del personaje "Ajak", según Wikipedia, se encuentra la manipulación de la energía cósmica y el control complejo de su propia composición celular.