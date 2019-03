Salió más gastadora

Londres— Las mujeres prefieren no gastar demasiado dinero en ropa mientras están embarazadas. Son prendas en su mayoría que en solamente unos meses perderán su utilidad, y que llegado un nuevo embarazo, posiblemente hayan pasado ya de moda. Esa regla general, no obstante, no rige en el caso de mujeres famosas como Meghan Markle, a las que su embarazo no solo no frena a los fotógrafos, sino que los atrae como un potente imán.

Meghan a lo largo de los últimos ocho meses de su embarazo ha lucido un guardarropa valorado en cerca de 670 mil dólares. Siete veces más que lo que se gastó Kate Middleton en su último embarazo.

La cifra es resultado de un cálculo hecho por la página de Internet, especializada en el mercado de la moda, lovethesales.com. Todo surge a partir de 75 de los distintos atuendos entre diseños de Givenchy, Victoria Beckham o Manolo Blahnik que Meghan Markle ha lucido en público desde agosto del año pasado hasta hoy.

Los looks más caros son los que escogió para sus giras por Australia, Oceanía y Marruecos. Hay que explicar, no obstante, que el valor de cada atuendo no supone un desembolso de ese importe por parte de la duquesa. Así por ejemplo, el más caro de todos está compuesto por un vestido blanco de Theia Couture de mil 300 dólares; un bolso de Givenchy de mil 800; unos aretes de diamantes de Birks de 9 mil; pero la pieza más cara que ha usado es un anillo de aguamarinas que perteneció a la princesa Diana y que está valorado en 100 mil dólares.