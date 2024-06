Salen J.Lo y Affleck en familia; evitan darse besos

Ciudad de México.- En medio de las especulaciones sobre su aparente separación, Jennifer Lopez acompañó a Ben Affleck a un partido de basquetbol de Samuel, hijo del actor.

La pareja de famosos fue captada por fotógrafos que se encontraban en el lugar, en Santa Mónica, California, a quienes llamó la atención el comportamiento de cada una de las celebridades.

De acuerdo con reportes de Page Six, Lopez y Affleck estuvieron caminando juntos pero sin tomarse de las manos, sumado al aparente deseo del intérprete de Batman a no recibir besos en los labios, pues una imagen dejó ver que él evitó uno de estos actos de afecto de la cantante.

Aunque los dos parecían distantes, no estaban de mal humor cuando se les acercó la madre de Affleck, Anne Boldt.

El reporte del medio estadounidense añadió que al evento deportivo llegó Jennifer Garner, la ex esposa de Ben Affleck.

Horas antes del encuentro, fuentes afirmaron que Jennifer Lopez salió de compras con su hija Emme, pero no se veía muy contenta durante la salida.

Las salidas familiares de la actriz y productora se registran después de que cancelara su gira de conciertos en Norteamérica This Is Me Live, con la intención de pasar más tiempo con sus seres queridos.

Estos cambios en la vida de J.Lo se registran después de la detonación de especulaciones sobre su divorcio, debido a que la prensa americana reportó que Affleck y la cantante han estado viviendo separados desde mayo.