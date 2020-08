Sale mamá de Nodal en defensa del cantante

Tomada de Internet / El cantante y su mamá

Ciudad de México— La mamá de Christian Nodal salió en su defensa tras una serie de comentarios que se realizaron en la redes tras el noviazgo de su hijo y la cantante Belinda.

Silvia Nodal fue muy clara al enviar un mensaje a quiénes insisten en meterse en la vida privada de su familia.

"Gracias por el consejo que NO pedí pero de mi familia me encargo yo, mi hijo tiene 21 años, donde sus bases han sido 100% bien cimentadas y donde no ocupé de nadie para criarlo, mi hijo tiene su propio criterio y ni yo ni nadie tenemos derecho a opinar ni juzgar su vida”, escribió.

La mamá de Christian, quien ya conoce a la cantante personalmente, según nos contó Belinda en exclusiva, también defendió la relación de su hijo y la Princesa del Pop, “ni mi hijo, ni mi familia, ni la gente que entra y está en nuestras vidas son falsas; agradezco tu opinión pero aquí en mi cuenta no necesito que debatan si es correcto o incorrecto las decisiones que toma mi hijo… por algo mi cuenta es privada, si se fijan aquí no se ofende, ni mucho menos se debate la vida de mi familia. No se creen tanta irrealidad en sus cabezas”, finalizó.