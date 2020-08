Sale Livia Brito de telenovela tras agresión a fotógrafo; entra Ariadne

Ciudad de México.- Livia Brito se quedó sin el protagónico de la próxima telenovela de Juan Osorio ¿Qué le Pasa a mi Familia?, luego de estar involucrada en una agresión contra un fotógrafo.

"La decisión fue mía. Afortunadamente tengo el apoyo de la empresa y en el momento en el que me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la telenovela.

"Ella tenía sus asuntos qué resolver y yo tenía que empezar a grabar y, por conveniencia al producto, había que cambiar", sostuvo Osorio en conferencia de prensa.

Livia enfrenta una cuestión legal por robo y agresión, tras un altercado que mantuvieron ella y su novio contra el fotógrafo Ernesto Zepeda en las playas de Cancún a inicios de julio.

Zepeda denunció el robo de su equipo de trabajo por parte de la pareja y evidenció los golpes que recibió por parte del novio de la cubana.

En su momento, la actriz dio su versión de los hechos a través de redes sociales, sin embargo, después se filtró que la cubana, con residencia en México, pidió ayuda a un político para borrar las evidencias.

Hace unos días fue nuevamente acusada, pero en esta ocasión de robarle un celular a una menor de edad quien presuntamente filmó el altercado que mantuvo en el Caribe mexicano con el fotógrafo.

"Estoy en contra de la violencia y de las expresiones no gratas. Quiero mucho mi país, soy muy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten el respeto, pero por otro lado tengo a la protagonista ideal, a Ariadne (Díaz)", expresó el productor.

Ariadne se suma a Diana Bracho, César Évora, Rafael Inclán, María Sorté, Julián Gil y Emilio Osorio que formarán parte del elenco del melodrama, próximo a comenzar grabaciones en Guanajuato.