Sacan su lado latino

Internet Internet

Nunca nada será siempre igual. Todo cambia, hasta el estilo musical de agrupaciones tan icónicas como los Black Eyed Peas, que tras años de seguir la línea recta de géneros como hip hop, rap y pop, decidieron rendirles tributo a sus raíces y lanzar un álbum con mucho sabor latino.

Se trata de ‘Translation’, para el cual no sólo decidieron cantar en español y homenajear a la música latina, sino que también invitaron a grandes exponentes de este género a participar en algunas de las canciones. Maluma, J Balvin, Shakira, Piso 21 y Becky G son parte de este nuevo material discográfico.

“Aunque nos encanta el hip hop y ése fue el estilo de nuestros primeros álbumes, siempre hemos tenido influencias latinas. Con este álbum queríamos celebrar y rendir homenaje a todos estos artistas increíbles, crear vibras y poner la cultura en el mapa”, declaró uno de los integrantes del grupo, Taboo, a The Associated Press.

El músico, quien junto will.i.am y apl.de.ap le da vida a los Black Eyed Peas desde 1992, contó además que él es “medio mexicano y medio nativo americano”, mientras que will.i.am creció conviviendo con muchos mexicanos en un barrio de Los Angeles y apl.de.ap es oriundo de Filipinas.

Aunque en el pasado los integrantes del grupo han colaborado con celebridades como Paulina Rubio, Juanes e incluso Joan Sebastian –en el caso de will.i.am–, este disco no es nada parecido a sus trabajos anteriores, es algo que ellos definen como una muestra de pop urbano latino.

La música latina “nos da mucha alegría y un sentimiento festivo que viene directo del corazón, que es muy romántico”, dijo apl.de.ap acerca de ‘Translation’, que fue lanzado el pasado fin de semana.

Reconocido a nivel mundial por temas como ‘Where Is the Love’, ‘Shut Up’ y ‘Let’s Get It Started’ (tema con el que ganaron un Grammy), Black Eyed Peas empezó a idear este álbum en 2017 y luego le comenzaron a dar forma un año después, cuando terminaron su disco anterior ‘Masters of the Sun Vol. 1’. El trabajo formal de “Translation” comenzó en enero del año pasado y curiosamente el Covid-19 y la cuarentena no fueron un impedimento para que lo terminaran.

Entre las canciones de ‘Translation’ se encuentran ‘Ritmo (Bad Boys For Life)’ con J Balvin, que además fue el tema principal de la película ‘Bad Boys para siempre’ protagonizada por Will Smith, y ‘Mamacita’ con Ozuna, que se ha convertido en un tema muy popular para la red social Tik Tok.

Con Shakira cantan ‘Girl Like Me’, para la que trataron de emular un estilo afrobeat y latino de los años 80; con Piso 21, con quienes ya habían lanzado previamente ‘Mami’ y se habían presentado juntos en Rock in Rio y en México, interpretan la canción ‘Todo Bueno’, y con Becky G el tema ‘Duro Hard’.

Su nueva compañera

En este álbum también formalizan el papel de la cantante filipina J. Rey Soul como la nueva voz femenina de la banda tras su historia previa con Fergie, quien dejó la agrupación en 2015. Rey Soul canta en algunos temas de ‘Masters of the Sun’ y también los acompañó en la gira del álbum. En ‘Translation’ interpreta sola el tema ‘Tonta Love’ y acompaña a Ozuna en ‘Mamacita’.

“Es de alguna manera pasarlo y darle a otro artista una oportunidad como la tuvimos nosotros que venimos del ghetto, de orígenes humildes. Ella es muy talentosa, tenemos la bendición de contar con una plataforma para usarla para impulsar a otro artista y desarrollarla”, dijo will.i.am.