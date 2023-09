Saborea Ángela Aguilar nuevos retos

Ciudad de México.- Aunque Ángela Aguilar se ha apuntado varios éxitos a sus 19 años, como ser número uno en las listas de Billboard de regional mexicano (siendo la primera mujer en ocupar este lugar desde que Jenni Rivera lo tuvo hace 16 años), sabe que le falta un largo camino por recorrer.

En videoentrevista, compartió que por eso busca nuevos retos, como su reciente colaboración con Fito Páez en una versión de "Brillante Sobre el Mic", o con Steve Aoki en "Invítame a un Café", sencillo inspirado en "La Gata Bajo la Lluvia", el clásico de Rocío Dúrcal.

"Desde muy pequeña mi papá me enseñó que solamente hay dos géneros: el bueno y el malo. Si llega una oportunidad de cantar una canción pop, padrísimo. Vienen un par de colaboraciones bastante interesantes que son diferentes en cuestión de género. Una es tipo corrido con una mujer que admiro muchísimo", adelantó la hija de Pepe Aguilar.

La llamada "Princesa del Regional Mexicano" está dispuesta a explorar su voz en otros géneros, como los corridos tumbados, en auge gracias a exponentes como Peso Pluma, Junior H y Natanael Cano.

"El fenómeno que es Peso Pluma se me hace padrísimo. Creo para todo hay gustos, se me hace increíble que la música mexicana, la música hecha por mexicanos, esté siendo escuchada globalmente. Es algo que nunca nos había pasado como género y mexicanos. El ver lo que mi País ha logrado me da mucho orgullo y aquí hay gente muy talentosa.

"(Los corridos tumbados) no es música que escuche mucho, claro que hay muchísimas canciones de Peso Pluma y Junior H que me encantan, pero no las he escuchado lo suficiente como para poder decir que quiero meterme a ese género", afirmó.

Y ya probó un poco de ese tono, pues lanzó un remix de su tema "Qué Agonía" con Yahritza y Su Esencia. Esta canción tiene letra escrita por ella misma, y la versión original, con Yuridia, fue producida por Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50.

"El sacar más canciones de mi autoría es algo que me tiene muy emocionada. Siento que 'Qué Agonía' me impulsó bastante y me dio mucha seguridad en mis composiciones. Desde un principio me ha encantado la música tradicional mexicana, las canciones antiguas, por eso me meteré un poco más en el bolero y el mariachi sinfónico, que era algo que Rocío Dúrcal hacía", detalló Aguilar.

Cuando empezó a cantar sentía que la mayoría de las intérpretes del regional mexicano le llevaban hasta 30 años, pero eso no fue ningún impedimento porque estuvo nominada en las categorías "Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi" con su disco Mexicana Enamorada y "Mejor Canción Regional Mexicana" por su tema "Ahí Donde Me Ven", en la entrega del Latin Grammy 2022.

"Cuando empecé era la más joven y la única que lo estaba haciendo, el resto de las mujeres que cantaban ese género eran señoras que me llevaban más de 30 años. Ahora, ver a personas más jóvenes que se meten a este género me trae mucha alegría", compartió.

La intérprete de "Tu Sangre en Mi Cuerpo" no siente una competencia directa frente a mujeres como Camila Fernández o su misma prima hermana, Majo Aguilar, puesto que cada una tiene su sello.

"En cualquier ámbito hace falta más representación femenina, específicamente en el regional mexicano, es un género dominado por hombres y siempre ha sido de esa forma. De unos años para acá están incursionando personas más jóvenes.

"Como que había una puerta, no cerrada, pero sí estaba emparejada, y a través de mucho trabajo tuvimos que aprender a abrirla y expresarnos de una forma donde a la gente le gustara la música mexicana cantada por mujeres", puntualizó.

La nacida en Los Ángeles, California, busca ser una representante de mujeres dentro de la música y su inspiración es su abuela Flor Silvestre, quien le "dejó unos zapatos muy grandes para poder llenar".