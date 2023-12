Rumbo al 2024

Nueva York — Todo lo relacionado con Barbie, ir por la vida sin pantalones, enormes termos Stanley faceTime. Hay mucho de 2023 que dejar atrás cuando llegue el año nuevo.

La falsedad dio un giro enorme con el auge de la inteligencia artificial (IA). La epidemia de mala educación continuó con la ayuda de FaceTime. Aquí hay una lista de lo que nos gustaría dejar atrás rumbo a 2024.

BARBIE

El “Barbiecore”, también conocido como la tendencia a tener todo rosa fuerte, juguetón e hiperfemenino, ha existido desde los tiempos de juventud de Paris Hilton y Britney Spears. Pierpaolo Piccioli de Valentino añadió un toque de alta costura en 2022 con una animada colección rosa de Barbie. Y está Nicki Minaj, por supuesto, y su ejército de fanáticos apodados Barbz.

Entonces llegó el Barbenheimer y ¡bam! Julio de 2023 fue una locura con la combinación de las películas “Barbie” y “Oppenheimer”. Compartieron un fin de semana de estreno. Se hizo mucho dinero con Barbie (y “Oppenheimer”). Fue divertido. Necesitábamos ese frenesí para sentirnos bien.

Ahora, por favor, volvamos a meter a Barbie en su caja y pasemos a otra estética y otra paleta de colores. Suficiente con el alto perfil de nuestra chica y su rosa. El rosado para la concientización sobre el cáncer de mama es otra historia. También lo es el rosa millennial, si eso alguna vez fue algo real.

¿Qué les parece si pasamos al amarillo de la Generación Z?

LAS PANTALETAS

NO SON PANTALONES

Kendall Jenner, Hailey Bieber, Ariana Grande, Rihanna, Kim Kardashian. La lista de celebridades que decidieron que las pantimedias de colores funcionaban como pantalones es larga.

No son pantalones. No son medias. No son leggins. Y definitivamente no son vestidos con efecto desnudo, que tienen algún tipo de sentido en una alfombra roja o en una pasarela para lograr un ambiente sexy.

Sin duda, hay muchas otras formas en que la gente se queda sin pantalones. Con las piernas desnudas. Con leotardos, como el deslumbrante número de Marc Jacobs que Jenner usó en la Met Gala. Parece como si hubieran olvidado sus pantalones, dejando sólo una chaqueta de esmoquin o un suéter largo y voluminoso o una sudadera que no les queda bien.

¿Para qué están los asistentes? ¿No están ahí para asegurarse de que uno recuerde sus pantalones?

FALSO O REAL

Las enormes pestañas postizas persistieron en 2023. Los diamantes cultivados en laboratorio se abrieron camino hacia la cultura popular como alternativas más baratas a los reales. Los matrimonios falsos llegaron a los famosos, o al menos aquellos que terminaron secretamente, años antes de que el mundo se enterara (los estamos viendo Will, Jada, Meryl y Don).

El implacable ataque de noticias falsas y desinformación continuó en el período previo a las elecciones de 2024. Personas influyentes y celebridades siguieron adelante con sus tutoriales de maquillaje de “aspecto natural” que requieren un mostrador lleno de productos. El flequillo de Kim Kardashian en los premios del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos fue, sí, falso.

¿Fue 2023 un gran año para todo lo falso? Tomando en cuenta la IA, la respuesta es, definitivamente. Pero no nos olvidemos de lo real que quizás sea lo que nos ayude a superarlo.

EXCESO DE FACETIME

FaceTime es genial. FaceTime es divertido. FaceTime nos mantiene conectados. La cuestión es que nos gustan nuestros FaceTimes. No tus FaceTimes.

Hacer FaceTime en público (junto con una buena conversación telefónica) alcanzó proporciones catastróficas en la escala de molestia en 2023. En trenes y autobuses, en calles, tiendas, consultorios médicos. En baños públicos. No se salva ninguna parte. A veces, la cámara no apunta remotamente a la cara del usuario del teléfono.

¿Cuál es el punto? ¿Es una cosa de “lo hago porque puedo”? ¿No sabes qué es Bluetooth? ¿No soportas cosas en tus oídos o en tu cabeza?

No nos hagas arrepentirnos de 2010, cuando Apple introdujo FaceTime junto con el iPhone 4. Averigua algo, a menos que haya una razón legítima por la que no puedas usar tu teléfono de otras formas más consideradas en público.

SEGUIR CADA PASO DE UN ROMANCE

Las idas y venidas de Taylor Swift y Travis Kelce. Déjenlos vivir libres de los medios que babean por cada uno de sus movimientos, suponiendo que su romance dure hasta 2024.