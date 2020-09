Agencia Reforma / Las experiencias del viaje, incluidas algunas no tan divertidas, como la concientización de que algunas zonas de Latinoamérica están dominadas por el narcotráfico, se presentan en la serie a lo largo de 11 episodios

No comió burritos, tampoco fue a visitar la casa de Juan Gabriel, pero sí rodó por los parajes serranos de Chihuahua y en las dunas de Samalayuca.

A bordo de una Harley-Davidson recorrió las calles de la capital del estado y luego transitó por algunas de Ciudad Juárez hasta llegar al cruce internacional del puente Córdova, donde su pinta de biker y la de sus acompañantes no pasó desapercibida.

Es martes 10 de diciembre de 2019, son las 3 de la tarde y el tráfico vehicular en el puente De las Américas es lento y aburrido, hasta que el rugido de cinco motocicletas con hombres barbados y pelirrojos a bordo irrumpe en la escena.

Con sus 49 años, de estatura media (1.77 cm), esbelta figura y un azul profundo en la mirada que lo delata, los empleados del Buró de Convenciones y Visitantes de Ciudad Juárez reconocen al actor escocés Ewan McGregor.

Apenas descubren que el hombre con un enjambre de cabellos sobre la barba y rostro enrojecido, producto de la abrasión de horas de sol y kilómetros de asfalto, es el inolvidable Obi-Wan Kenobi de Star Wars, tratan de acercarse para preguntar el motivo de su presencia y tomarse fotos con él, sin embargo, no tienen mucho éxito. McGregor y su inseparable Charley Boorman, compañero de viajes y aventuras, sólo bajaron de sus motos para estirar las piernas, ir al baño y asomarse unos minutos al campamento de migrantes que entonces estaba situado en El Chamizal, a unos metros del cruce fronterizo, para luego cruzar a El Paso y continuar su travesía hasta Los Angeles.

10 meses después, el público obtendrá respuestas hoy con el estreno de la serie ‘Long Way Up’, que se transmite en la plataforma de streaming Apple+, y que a lo largo de 11 episodios narra esa extensa travesía de Ewan y Charly por Latinoamérica, en 13 países distintos y 16 cruces fronterizos.

Las andanzas de esta dupla han sido plasmadas en las series ‘Long Way Around’, que los llevó en 2004 de Londres a Nueva York, y 'Long Way Down', donde viajaron desde Escocia hasta Sudáfrica, en 2007.

En todas estas excursiones los amigos se transportaron sobre dos ruedas, pero para la más reciente por Latinoamérica lo hicieron a bordo de unos prototipos de motocicletas eléctricas Harley-Davidson LiveWire.

"Estas motocicletas son muy silenciosas, lo que te permite sentir profundamente la calma, disfrutar del viento y sentir realmente el camino. También son muy rápidas, y el que no sean ruidosas te hace sonreír".

"Pero lo mejor de todo es que ayudas a la sostenibilidad del planeta con ellas, porque no contaminan. Sólo tienes que encontrar un cargador adecuado, y listo", señala el histrión, en charla por videollamada con Agencia Reforma.

A lo largo de 100 días ambos recorrieron casi 21 mil kilómetros por países como Perú, Bolivia, Chile y Colombia, hasta llegar a Los Angeles, California. Por supuesto, se toparon con México.

En México, por ejemplo, disfrutaron de los alrededores de Tehuantepec, Oaxaca, donde conocieron a las muxes, compraron vestidos bordados, aprendieron a preparar guacamole y comieron mucho chile habanero.

Para verlo

*Long Way Up

*Apple TV+

*Hoy

*Primeros tres capítulos en exclusiva por la plataforma; el resto aparecerá semanalmente, cada viernes