Romper moldes: la meta de Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021

Ciudad de México— A Harnaaz Sandhu, Miss Universo 2021, le interesa romper moldes en el entretenimiento y diversificarse, sin pensar sólo en las posibilidades que cree que tiene, sino en las que puede explorar, como la empresarial y la filantrópica.

Hace un mes, la representante de India obtuvo la corona de parte de su antecesora, la mexicana Andrea Meza, y aunque interrumpió sus estudios en Administración Pública, los retomará después, igual que su carrera actoral.

"Soy actriz, he hecho cine y TV los últimos cinco años, pero mi ambición no se sitúa sólo en esa profesión. Crecí con una visión de experimentar y explorar para crecer y realizarme como profesionista. No creo en desarrollar una sola profesión.

"Ahí están Gal Gadot y Priyanka Chopra, reinas de belleza que han hecho estupendas carreras no sólo como actrices, sino con sus propias marcas y empresas; es decir, dan empleos. Mi enfoque principal es asumir responsabilidades, aprender y aplicar", contó Sandhu, en exclusiva desde Manhattan.

Y por eso, al mencionar a la protagonista de La Mujer Maravilla y a la esposa de Nick Jonas, la también modelo, nacida en Gurdaspur, Punjab, señaló que parte de su desarrollo como reina de belleza no se centra sólo en verse bien, cumplir con sus obligaciones y hacer labor social, sino en impulsar a la mujer a creer en ella.

"Los concursos de belleza han evolucionado, pero creo que sí hay un estigma: entiendo que sólo se fijen en el físico. Pero hay mucho más allá si profundizamos. Abogan por causas en pro de la mujer, tienen la misión de apoyar, y, por supuesto, de impulsar a las mujeres a desarrollarse sin depender de estándares sociales.

"Hoy en día, al hablar del empoderamiento, no sólo es una asignatura pendiente, sino hablar con convicción y luchar por una comunidad. No pienso cambiar al mundo, pero sí quiero aportar, contribuir a que mejore y haya una lectura con menos prejuicios", enfatizó la joven.

Su título de Miss Universo coincidirá con el estreno de dos películas que hizo en Bollywood, pues tiene créditos de reparto en Yaara Diyan Poon Baran y Bai Ji Kuttange. También hizo teatro en Chandigarh.

Estudió en Londres de 2006 a 2009. Ahí radicó con sus padres, un gestor de bienes raíces y una ginecóloga, y con su hermano mayor, Harnoor. Luego volvió a India para concluir la secundaria y preparatoria.

"No he vuelto a mi país desde que gané, sólo mi hermano pudo estar presente (en la final). Estamos preparando el regreso y sé que será una gran experiencia", dijo la tercera Miss Universo de India, luego de Sushmita Sen (1994) y Lara Dutta (2000).

Al hablar de una de las causas que apoyará, resaltó el poder de darle voz a las jóvenes en comunidades rurales de su país, donde necesitan orientación sobre cuidado personal y salud.

"Hay muchas comunidades (en India) y muchos lugares donde no se habla de la higiene menstrual ni del crecimiento y el cambio físico de una niña a adolescente. Sigue siendo un tabú y quiero contribuir a mejorar eso.

"A las jóvenes les hace falta más información, y creo que es necesario hablarlo en la sociedad. En mi comunidad, especialmente, cuando una niña está menstruando no puede ni acercarse a la cocina, no debe salir a caminar, prácticamente tiene que invisibilizarse, y eso debe parar. Hay muchos estigmas y desinformación que tienen que combatirse con información", señaló Sandhu, quien cumplirá 22 el próximo 3 de marzo.

Sobre los grandes momentos que vivió en Miss Universo 2021, que se efectuó el 13 de diciembre en Israel, recordó cuando Steve Harvey la mencionó como ganadora, la convivencia con sus compañeras y la amistad que hizo con las representantes de Islandia, Filipinas, Brasil, Nepal y Singapur.