Rompe 'Los Anillos de Poder' récord de audiencia en Amazon

Ciudad de México.— La esperada serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ya es oficialmente el mayor estreno de un producto original en la historia de Amazon Prime Video.

Tras el lanzamiento de los primeros dos episodios el pasado viernes 2 de septiembre, la plataforma de streaming compartió en un comunicado de prensa que el programa había logrado 25 millones de espectadores en sus primeras 24 horas, luego de de debutar "en más de 240 países y territorios en todo el mundo".

"De alguna manera es apropiado que las historias de Tolkien, entre las más populares de todos los tiempos y lo que muchos consideran el verdadero origen del género fantástico, nos hayan llevado a este momento de orgullo", reflexionó Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, en el comunicado difundido.

"Estoy muy agradecida con Tolkien Estate, y con nuestros showrunners J.D. Payne y Patrick McKay, el productor ejecutivo Lindsey Weber, el elenco y el equipo, por sus incansables esfuerzos de colaboración y su energía creativa ilimitada. Y son las decenas de millones de fanáticos que miran, claramente tan apasionados por la Tierra Media como nosotros, quienes son nuestra verdadera medida de éxito".

Sin embargo, aunque la cifra de espectadores es muy alta, no se especificó si esos 25 millones vieron el estreno completo, es decir, los dos episodios emitidos en su totalidad, o sólo una parte.

El mes pasado, la precuela de Game Of Thrones, House Of The Dragon, se convirtió en el estreno de HBO más visto de todos los tiempos, con 9.98 millones de espectadores.

Basado en los apéndices de la trilogía de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder cubre la Segunda Edad de la Tierra Media, desde el surgimiento de Sauron, la forja de los anillos y la última alianza entre Elfos y Hombres.