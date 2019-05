Rompe el molde

En un mundo donde el rol del sexo femenino parece estar escrito, cada día más mujeres deciden abandonar el papel de musas y convertirse en creadoras de su destino.

Un ejemplo de ello es la mexicana de ascendencia menonita Verónica Enns, quien decidió romper paradigmas culturales con sus anhelos de progreso y su quehacer como artista plástica.

Verónica se dedica a la pintura mural y de caballete, a la elaboración de piezas artesanales con cerámica inspiradas principalmente en la cocina tradicional de su comunidad y en la naturaleza que la rodea.

“Todos me conocen como la primera artista menonita, pero existen muchas otras mujeres de mi cultura que también lo son. Lo que pasa es que las menonitas no creen en ellas mismas, ni creen que lo que hacen es arte”, comenta Enns de 37 años en una entrevista vía telefónica para El Diario.

Su exposición más reciente es Viviendo de la Tierra compuesta de piezas de cerámica inspiradas en los coloridos campos agrícolas en los que creció.

Para la artista esto es una evocación a la niñez campesina que pasa desapercibida ante el quebrantamiento del campo por medio de la industrialización y comercialización moderna.

A su vez, Enns intenta destacar el papel del ceramista como fiel testigo y preservador de información de las culturas tradicionales como la de ella.

Enns nació el 1 de enero de 1982 en la colonia de Obregón ubicada al norte del municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, región que se dedica a la agricultura.

Dice que desde niña sintió atracción por el arte gracias a su abuela, quien dibujaba libros para colorear, y observarla la incentivó a interesarse en las creaciones artísticas.

“Crecí en el campo, descalza, corriendo en el gallinero y en un ambiente muy típico menonita. Pero estar rodeada de toda esa naturaleza y no tener tantos juguetes me permitió desarrollar toda mi creatividad visual”, platica la ceramista.

En 2005 tuvo la oportunidad de estudiar arte, decidió asistir a la universidad de Kwantlen Polytechnic University, British Columbia en Canadá, donde comenzó su interés por la cerámica.

“Hago murales pero todo el mundo se enfoca más en mis piezas de cerámica porque no es algo común a los que los menonitas se dediquen. Sin embargo, realizar piezas enfocadas a artefactos del hogar me permitió entender un poco más a las mujeres de mi comunidad, cosa que con los murales no hubiera podido lograr”, menciona Verónica.

Uno de los objetivos de Enns es resaltar la labor femenina como artista dentro de su comunidad e inspirar a más mujeres a que descubran su importancia en el mundo exterior. Por eso imparte talleres de cerámica vitrificada en los que no pone reglas y deja que fluya la imaginación de sus alumnas.

“Quiero que la mujer se dé cuenta de también el mundo la conoce, de que inclusive ella misma es importante”, finaliza Verónica.





Verónica Enns

Artista Plástica

Origen menonita





Exposiciones

Viviendo de la tierra (2018)

Contrast Roost (2017)

Adaptación (2017)

El Arte de todos para todos (2017)

Exposición de las tres culturas (2016)





Premios

Segundo lugar Estatal en la categoría de Cerámica CASART Chihuahua, México, octubre (2015).

Francis H. Holliger Award en Vancouver, British Columbia, Canadá, noviembre 2007.

Segundo lugar Estatal en Painting Category, Preparatoria Chihuahua, México, junio 2002.