Robert Pattinson revela en quién se inspiró para hacer su voz de Batman

Estados Unidos— Robert Pattinson está ya preparándose para meterse en la piel de Batman para la película que prepara Matt Reeves.

El actor ha revelado que para conseguir la voz adecuada para ser Batman se ha inspirado en la interpretación de Willem Dafoe en 'El faro', la cinta de terror rodada en blanco y negro que dirige Robert Eggers.

Pattinson no para, tras haber protagonizado con éxito 'High Life', de la francesa Claire Denis, el actor acaba de estrenar en Estados Unidos la cinta de terror que dirige el realizador de 'La bruja'. Precisamente en la premiere del filme es donde el intérprete ha revelado que se ha inspirado en su compañero en el filme, el veterano Dafoe, para crear su propia versión de la voz de Batman.

"Siendo sincero, la voz de Willem en 'El faro' fue bastante inspiradora. Es bastante similar. Creo que Batman tiene una especie de voz de pirata. Creo que es realmente el adecuado el tono de Dafoe", explicó a Access Hollywood. La forma de hablar del actor de 'El gran hotel Budapest' es muy 'marinera', un tono rasgado que podría encajar en Batman al ser sonar intimidante y amenazador.

No obstante, hay que tomar con pinzas lo declarado por el actor de 'Maps to the Stars'. En 2011, durante la promoción de 'Agua para elefantes' comentó en The Today Show que había presenciado la muerte de un payaso la primera vez que fue al circo, posteriormente admitió que lo que había dicho era completamente inventado.

Habrá que esperar bastante tiempo para escuchar a Robert Pattinson como Bruce Wayne. Será en junio de 2021 cuando llegue 'The Batman' a los cines.

De momento, el actor británico no va a parar, al tener una agenda de estrenos bastante apretada. Además de 'El faro', Pattinson también aparece en 'The King', lo nuevo de David. Asimismo, tiene pendiente de estreno 'Waiting for the Barbarians', la aventura estadunidense del director colombiano Ciro Guerra. Y en 2020 estrenará 'Tenet', la esperada nueva película de Christopher Nolan, y 'Idol's Eyes', del francés Olivier Assayas.