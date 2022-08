Roban cámara... y corazones

Existe una nueva generación de actores que están desarrollando sus dotes histriónicas a la vez que conquistan multitudes con sus distintas personalidades y encantadores rasgos físicos.

Además de tener en común una incipiente carrera en la actuación los hermana la vía por medio de la cual se están volviendo populares, y es que en plena era del streaming, a estos jóvenes se les ve más por medio de dispositivos móviles que por la pantalla grande.

Así es la industria del entretenimiento hoy. Gracias a la variedad y disponibilidad de estas plataformas, los nuevos galanes llegan directo a cada hogar.

Jacob Elordi

Con estatura de basquetbolista, quijada afilada y mirada taciturna, Jacob Elordi está derritiendo la pantalla, en el formato que sea.

Y es que además de sus apariciones en películas concebidas primordialmente para cine, como ‘Piratas del Caribe: La venganza de Salazar’ –su primera experiencia en un set de filmación–, la fama para el actor australiano de 25 años realmente llegó con la serie original de HBO ‘Euphoria’, donde interpreta al sexy, atlético y perverso Nate Jacobs.

Un año antes de esto, en 2018, hizo de Noah Flynn en la película de comedia romántica de Netflix ‘The Kissing Booth’, a la que le siguieron dos secuelas más.

En su cuenta verificada de Instagram se asoman más de 13 millones de seguidores, cifra que seguramente subirá luego de su última publicación donde se ven las fotografías de la sesión que publicó –con él en portada– la revista GQ.

Jonathan Bailey

Este actor británico definió su vocación desde muy chico, asegurando que quería dedicar su vida a la actuación luego de ver el musical ‘Oliver!’

Determinado a conseguir el objetivo, desde finales de la década de los noventa comenzó a participar en series de televisión, además de importantes producciones como la cinta ‘Elizabeth: la edad de oro’, ‘Alicia a través del espejo’ y ‘Fury’, entre otras.

Sin embargo, fue hasta que dio vida a Anthony Bridgerton de la serie de Netflix ‘Bridgerton’ que su fama se elevó, convirtiéndose en uno de los actores que más reciben el calificativo de ‘guapo’.

En una entrevista a la revista Harper’s Bazaar reveló que, de no haberse dedicado a la actuación, le hubiera gustado ser profesor de escuela primaria.

Antoni Porowski

Nacido el 14 de marzo de 1984, Antoni Porowski es presentador de televisión, actor, chef y modelo.

Hijo de padres polacos, nació en Montreal y se mudó a Nueva York a estudiar en la Neighborhood Playhouse School of the Theater, de donde se graduó en 2011. Tras actuar en varias películas y series de televisión, su cara volvió a hacerse más familiar al ser parte de los Five Fab del remake que Netflix hizo del programa ‘Queer Eye’, en el que es el experto en vino y comida.

Noah Centineo

Ya le llaman ‘El chico Netflix’ por sus recurrentes apariciones en producciones originales de la plataforma en mención, como ‘A todos los chicos de los que me enamoré’ –y sus consecutivas secuelas–, ‘La cita perfecta’, ‘Sierra Burgess Is a Loser’ y ‘Swiped’.

El actor de 26 años oriundo de Miami, Florida, también participó en el video ‘Havana’ de Camila Cabello.

Maxi Iglesias

Y como la península ibérica también da buenos frutos, desde Madrid se proyecta este actor español en ascenso, que lleva ya varios papeles importantes en producciones que se pueden ver en streaming.

Con 31 años de edad, Maxi se dio a conocer al interpretar a Cabano en el programa juvenil ‘Física o química’, esto entre 2008-2011; posteriormente aparecería en la famosa serie ‘Velvet’, producción de Antena 3 que luego ingresaría a Netflix, y más reciente en ‘Valeria’, la cual pronto lanzará la tercera temporada.