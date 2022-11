RM, líder de BTS lanzará álbum en solitario

Ciudad de México.- Este jueves se anunció el próximo estreno del álbum en solitario de RM, líder de BTS, que se titula INDIGO, según informó Big Hit, empresa que representa a BTS.

INDIGO será lanzado el 2 de diciembre de este 2022, y será el primer álbum en solitario del rapero RM, quien anteriormente lanzó dos mixtapes, RM (2015) y mono (2018).

"Hola, somos BIG HIT y estamos emocionados de anunciar que RM, líder de BTS, se está preparando para lanzar su primer álbum oficial en solitario. RM ya les ha dado a los fanáticos una mirada honesta a su mundo a través de dos mixtapes.

"A través de INDIGO, RM ofrece sus pensamientos y sentimientos sinceros y muestra una música de gran alcance a través de colaboraciones con varios artistas. ¡Esperamos que todos estén entusiasmados con el último lanzamiento de RM!" comunicó Big Hit sobre este proyecto.

El rapero también compartió con sus fans un mensaje expresando su emoción por su próximo estreno.

"¡Por fin! Mi primer álbum será lanzado, trabajé duro preparándolo durante casi 4 años y es muy diferente a otros trabajos. ¡También incluye amigos muy divertidos! Por favor espérenlo con ansias" escribió RM en redes sociales.

A principios de este año, el grupo anunció que se centraría en trabajar sus proyectos en solitario, J-Hope fue el primero en estrenar un álbum con Jack in the Box, seguido de Jin, quien en el pasado 28 de octubre estrenó el sencillo The Astronaut, un colaboración con Coldplay.

Estos son algunos de los últimos proyectos musicales de los miembros de la agrupación surcoreana previo al cumplimiento de su servicio militar.