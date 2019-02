Rita Moreno: ¡Sazón sin barreras!

Nueva York— Rita Moreno inhala profundamente y con evidente placer. “Me encanta este aroma”, dice. “¿Puedes olerlo? Es inusual”.

La actriz acababa de agregar unas semillas de achiote en una cacerola enorme. Tras dejarlas brincotear por unos minutos, tomó una espumadera para retirarlas del aceite, que ahora era de un color naranja.

“Estamos listos para freír”, anunció, con las cejas levantadas por la emoción.

Era una templada tarde de domingo y Moreno daba una demostración de su talento culinario en la cocina del departamento de Jamie de Roy, un productor de Broadway. La rodeaban cuatro personas del equipo de ‘American Masters’, programa del canal PBS que cuenta vidas de artistas.

La famosa Anita de ‘Amor sin Barreras’ (1962) estaba preparando picadillo. “Primero, vamos a poner las cebollas y el ajo”, dijo.

Moreno es puertorriqueña, pero estaba siguiendo una receta cubana que ha preparado por años. Y no sólo cocina platillos de Cuba: también interpreta a la isleña Lydia Riera en ‘One Day at a Time’, la nueva versión de la sitcom de los 70 y los 80 que acaba de estrenar su tercera temporada en Netflix.

Me encanta porque es absurda, vana. Es muchas cosas, pero pocas agradables. Miente cuanto tiene que hacerlo, y eso es lo divertido de ella. Adoro su vanidad, me hace reír.

“Realmente cree que es un regalo de Dios para los hombres. Tiene un acento igual al de mi madre... Distorsiona ciertas palabras, lo cual es oro al hacer comedia”, afirma la actriz mientras remueve ajos y cebollas en la cacerola.

Moreno tiene 87 años y este papel es otro éxito en una carrera de varias décadas que incluye el honor de de ser una de las únicas 15 EGOT (personas que han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony).

Una vez que el ajo y las cebollas adquirieron un lindo tono marrón, agregó una colorida mezcla de pimientos amarillos, rojos y verdes que había picado finamente.

“¡Mira qué hermoso es esto! ¡Es un carnaval!”.

Tal como Lydia, lleva su propio sazón a la pantalla.

“Les dije a los escritores de la serie: ‘Sé que ella es vieja, que es una abuela. Pero debe seguir siendo sexual’. Y estuvieron fascinados con eso. Envejecer no significa que pierdas todas esas cosas buenas. Mis ovarios ya no pueden hacer bebés, ¡pero no estoy terminada ni por asomo!”, apunta.

Tampoco lo está su carrera. Moreno tiene un papel importante en el remake que prepara Spielberg de ‘Amor Sin Barreras’.

“Es un tipo adorable, amistoso, cálido, en absoluto engreído. Un simpático chico judío que resulta ser un genio”, señaló.

Era momento de poner la carne molida en la cacerola, el vapor comenzó a salir y un delicioso aroma comenzó a llenar la cocina. Para finalizar, salsa de tomate, pasas y aceitunas rebanadas.

“Estamos usando aceitunas verdes rellenas de jalapeños. No es original, pero no me importa”.

Momentos después, los platos empezaron a circular.

“Me voy a servir primero”, advierte la actriz, “porque soy la estrella”.

Y nadie lo discutió.