Rita Indiana se siente como ‘la abuela’ en los Latin Grammy

Nueva York— A los 44 años, Rita Indiana se siente como “la abuela” de los nominados al Latin Grammy al mejor nuevo artista.

La cantautora y escritora dominicana, que volvió al ruedo musical luego de una década de ausencia con “Mandinga Times” en 2020, es la mayor de un grupo de artistas debutantes y emergentes en su mayoría veinteañeros que incluye a Giulia Be, María Becerra, Bizarrap, Boza, Zoe Gotusso, Humbe, Paloma Mami, Marcos Mares, Jualiana Velásquez y Lasso (el único que tiene poco más de 30).

“Es un poco extraño”, dijo Rita Indiana a The Associated Press en una entrevista telefónica reciente desde Nueva York, donde actualmente da clases de escritura creativa en NYU.

“En Santo Domingo hay una expresión que dice, ‘ni lo busco ni lo goloseo, pero si me lo dan me lo jondeo’”, agregó entre risas. “No estoy nunca detrás de premios, de verdad, ni literarios ni musicales. No es algo que me gusta mucho ni trabajo para eso, pero siempre es una alegría saber que lo reconocen a uno aunque sea en una categoría tan extraña como esta”.

El premio al mejor nuevo artista es uno de los más codiciados, pues le da proyección internacional a músicos e intérpretes que en muchos casos no la han conseguido, y sólo se puede recibir una vez en la vida.

“Nuestros comités revisaron la carrera y música lanzada por Rita Indiana y decidieron que Rita Indiana calificaba para la categoría de mejor nuevo artista: ha lanzado sólo dos álbumes y más de tres sencillos; no ha competido (por una nominación) en esta categoría más de tres veces y tiene un álbum lanzado durante este período de elegibilidad”, explicó la Academia Latina de la Grabación, que otorga los Latin Grammy, en un correo electrónico.

La autora de seis novelas y varios libros de cuentos cortos debutó en la música en 2010 con el elogiado álbum “El juidero” antes de reaparecer el pasado noviembre con “Mandinga Times”, un disco “apocalíptico” independiente producido por el laureado ex Calle 13 Eduardo Cabra y lanzado en tiempos de pandemia.

El ecléctico álbum de 10 cortes aborda desde la corrupción impune hasta el tabú en torno a la homosexualidad a través de ritmos como dembow, heavy metal, merengue, gagá tradicional, electro-boogie, punk y rap, manteniendo un sonido potente desde los primeros acordes hasta el final.

Abre con el rap “Como un dragón”, en cuyo video Rita Indiana presentó a su personaje de “Mandinga”, una especie de alter ego con la cara parcialmente pintada de negro. Y cuenta con invitados como Rubén Albarrán de Café Tacvba en “Pa Ayotzinapa”, la artista puertorriqueña MIMA en “The Heist”, y el rapero dominicano Kiko El Crazy en el tema homónimo del disco.

Rita Indiana, que había adjudicado su larga pausa musical a la maternidad y a que no disfrutaba el lado no creativo de la industria, dijo entonces a la AP que sintió que era hora de volver a expresarse con canciones sobre algunos temas incómodos de actualidad.

Y sus seguidores no tendrán que esperar otra década para escuchar de ella. Aunque “Mandinga” “ya se fue al cielo” y “está ocupado en unos temas celestiales”, como dijo con humor al responder que no asistirá a la ceremonia de premios el 18 de noviembre en Las Vegas, recientemente lanzó una versión “90's Pomperó” de “Toy en la calle” de “Mandinga Times”, también producida por Cabra, y ya está trabajando en nueva música.

“Está todavía en algo muy embrionario, así que no puedo hablar de eso... (pero estoy) desarrollando un proyecto que probablemente se dé a conocer el año que viene, en una dirección completamente opuesta a lo que he hecho hasta ahora”, adelantó, señalando que se trata de un proyecto “sumamente personal, muy autobiográfico”.