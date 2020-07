Ringo Starr pide amor y paz para sus 80 años

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Para Ringo Starr festejar su cumpleaños haciendo lo que más ama en la vida se ha vuelto casi una tradición. Ni la pandemia provocada por el Covid-19, ni el aislamiento social han alejado al baterista de poder ofrecer un concierto con causa para celebrar sus 80 años.

“Como todos saben, me encanta compartir con mis seguidores y amigos y pedir por la paz y el amor, pero este año quiero que todos se mantengan en sus casas, así que llamé a unos amigos para poder realizar el Big Birthday Show juntos y a distancia para poder celebrar mi cumpleaños con todos ustedes. Espero que me acompañen”, escribió Ringo a través de su página web.

Mañana, en punto de las 19:00 horas (tiempo de México) el exBeatle presentará Big Birthday Show, un concierto a través de YouTube con el que amigos como Paul McCartney, Sheryl Crow, Gary Clark Jr., Sheila E y Ben Harper, entre otros, aportarán al evento grabaciones hechas en casa y hasta material grabado de conciertos del pasado, todo para ayudar a asociaciones como Black Lives Matter Global Network, The David Lynch Foundation, MusiCares y WaterAid.

“Amo los cumpleaños. Este año va a ser un poco diferente, no habrá eso de estar todos reunidos, no habrá un brunch para 100 personas, pero estamos haciendo este show juntos. Una hora de música y charla, es un gran cumpleaños.

“Sera un gran cumpleaños… son 80, había muchos planes porque mis hijos y mis nietos querían venir desde Inglaterra, no esperaba que se subieran a un avión. Les dije que no lo hicieran, bueno, será un buen día”, dijo Ringo en la entrevista que ofreció a Brian Hiatt hace unos días para Rolling Stone Interview: Special Edition

Ringo estrenará una nueva versión de su tema Give More Love, el cual estrenó en 2017, en el que también participan Jackson Brown, Jeff Bridges, Elvis Costello y Willie Nelson, entre otros.

Y como ya es su costumbre el baterista le ha pedido a sus fans que, sin importar donde se encuentren, piensen o digan ‘amor y paz’ -la frase que ha llevado por estandarte gran parte de su vida- y también los invitó a que la posteen en sus redes sociales con el hashtag #peaceandlove. Ringo Starr ha declarado en múltiples ocasiones que lo que más desea para su cumpleaños es Amor y Paz (peace and love).

Su canal de YouTube también se convertirá en un espacio donde estrenará una serie de presentaciones tributo que incluyen artistas como Judy Collins, Peter Frampton y Steve Earle.

A lo largo de 11 semanas, Ringo ha permanecido en su casa de Los Ángeles por el confinamiento provocado por la epidemia del covid-19. Ha platicado que sólo sale muy temprano a pasear a sus perros; pasa el resto del día tocando la batería, cuidando su salud comiendo de manera saludable. Además, hace ejercicio en su gimnasio tres veces al día. Es así como el exBeatle se mantiene en forma y se ve más joven de la edad que cumple.

“Hombre, sólo tengo 24 años aquí (en la mente). Llegar a los 80 es diferente… cuando cumplí 70 fue sencillo, hicimos una presentación en Nueva York y recibí muchas sorpresas que me organizó la banda, nadie me dijo nada y hasta me enojé, pero fue algo muy hermoso.

“Este cumpleaños es completamente distinto. Cuando veo atrás en mis cumpleaños tengo muchos recuerdos, los 40 pienso han sido los más difíciles y este año creo que será lo que tenga que ser y el festejo será muy pequeño, creo que me quedaré en 79 para que el próximo año lo festejemos en forma”, compartió Starr con Hiatt.

RINGO STARR

Nombre: Richard Starkey.

Fecha de nacimiento: 7 de julio de 1940.

Lugar de nacimiento: Liverpool, Inglaterra.

Ocupación: Músico, compositor y actor

Instrumentos: Batería, percusiones y voz

Grupos: The Beatles, Rory Storm and the Hurricanes, Ringo Starr & His All-Starr Band, Plastic Ono Band.

Algunas películas: To the North of Katmandu, Alice in Wonderland, Water, Give My Regards to Broad Street, The Cooler, Caveman, Sextette, Lisztomania, Son of Dracula, That’ll Be the Day, Blindman, 200 Motels, The Magic Christian, Good Grief It’s Candy, Reflections on Love, Help! y A Hard Day’s Night.

El dato