Rinden tributo a Dolly Parton

Los Angeles— Con un concierto de alrededor de hora y media y una cena de gala de una hora, en la que la crema y nata del country se dio cita en el LA Convention Center, la fundación altruista del Grammy, MusiCares, rindió tributo a Dolly Parton.

La reina del country de Estados Unidos, y quien lleva más de 50 años de carrera, celebró a sus 73 años el reconocimiento como MusiCares Person of the Year, que reconoce la excelencia musical y la labor filantrópica de celebridades de impacto internacional.

Desde las 19:00 horas del viernes y hasta pasada la media noche, brillaron figuras como Reese Whiterspoon, Norah Jones, Mark Ronson, Maren Morris y Linda Perry, entre los comensales que disfrutaron la cena de gala que costó más de 25 mil dólares la mesa.

“Agradezco a todos por esta maravillosa noche, y más, me siento honrada de ser la primera artista del country en recibir este reconocimiento”.

“Por supuesto, nos conocen como conservadores, digo, necesitamos hacer cosas, pero quizás no tuvimos todo el sexo, drogas y rock and roll de otros, pero pues no estamos tan mal ”, expresó Parton al ser reconocida.

La artista interpretó su éxito ‘Coat of Many Colors’ con su amiga y colega, Linda Perry, mientras que su ahijada, Miley Cyrus, hizo junto con Shawn Mendes y Mark Ronson el número ‘Islands in the Stream’, el dueto que la estrella hizo famoso con Kenny Rogers.

P!nk cantó ‘Jolene’, Katy Perry y Kacey Musgraves interpretaron ‘Here You Come Again’, y Willie Nelson, Brandi Carlile y Little Big Town también pasaron por el escenario para celebrar a la agasajada.