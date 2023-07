Rinden homenaje a Sinéad O'Connor en Dublín por su activismo

Associated Press Associated Press Associated Press Associated Press

Ciudad de México.- A unos días de su fallecimiento, Sinéad O'Connor fue homenajeada en Dublín por un grupo de personas que elogió su activismo y pasión por la música. De acuerdo con el medio Mirror, el grupo feminista ROSA fue el encargado de organizar este homenaje en Barnardo Square, ubicado en el centro de Dublín, la presidenta de la organización, Ruth Coppinger le rindió tributo a la intérprete de "Nothing Compares 2 U". "Una voz excepcional y única que podía ser tanto un susurro como un grito en una sola línea, cautivó al público. Ella podía atravesar todos los géneros. Un trabajo que abarcaba cuatro décadas", dijo. Coppinger también comentó que la cantante utilizó su música para destapar los abusos y la explotación hacia las personas, lo que hizo que fuera una de las artistas más valientes. "El arte y el activismo de Sinéad no se pueden separar, eran esenciales el uno para el otro. Su integridad artística y su sentido de la justicia provenían de su propia experiencia de injusticia. Estaba decidida a usar su música para hablar sobre el abuso, la explotación y la opresión en todas sus formas. La pobreza, la guerra, el abuso institucional e interpersonal, la misoginia, el racismo, la homofobia, la transfobia: Sinéad los mencionó a todos y fue reprendida por hacerlo. intrépida: sintió el miedo, pero lo hizo de todos modos. Esa es la verdadera definición de valentía", agregó. Con pancartas, decenas de fans mostraron fotos de la cantante con las frases de "Valiente", "Guerrera", "Sobreviviente" y "Sin Miedo". Lanzan documental sobre la vida de Sinéad O'Connor El documental Nothing Compares que cuenta la vida y obra de la cantante fue lanzado este fin de semana a través de Sky Documentaries y del servicio de streaming Now. La directora del documental, Kathryn Ferguson, compartió que decidieron estrenarlo el 29 de julio como lo tenían pactado, pues es otra forma de honrar a Sinéad O'Connor, pues en este cuenta su versión de la historia. "La reacción a la película y el amor por Sinéad ha sido palpable y creemos que proyectarla este fin de semana es lo correcto, para que la gente pueda verla en todo su esplendor y escucharla contar su versión de la historia", dijo la cineasta a NME.