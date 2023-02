Rihanna soprende a sus fans con su segundo embarazo

13 minutos con un repertorio que incluyó los mejores éxitos de su trayectoria fueron suficientes para que Rihanna celebrara su regreso a los escenarios y donde dejó ver su segundo embarazo. Vestida con un mono rojo brillante que , de pie sobre un cuadrado transparente que la movía de arriba y abajo mientras flotaba en el aire sobre el césped del State Farm Stadium y entonaba la letra de "Bitch Better Have My Money".

Ella y sus bailarines bajaron a un escenario que hacía juego con su atuendo, y se movieron en sincronía mientras ella aceleraba con otros dos éxitos, "Where Have You Been" y "Only Girl", al grito de "Want you to make me feel like I'm the only girl in the world".

PUBLICIDAD

Estandarte con lentejuelas

La estrella del country Chris Stapleton hizo del himno nacional un asunto sencillo en la Super Bowl 57, de pie solo en el campo, acompañado únicamente por su guitarra eléctrica, mientras entonaba "The Star Spangled Banner" momentos antes de que los Kansas City Chiefs dieran el pistoletazo de salida al partido contra los Philadelphia Eagles. Su himno pareció lento, pero duró 2 minutos y 2 segundos, por debajo de los 2 minutos y 5 segundos pronosticados por los analistas. Mientras cantaba el ocho veces ganador del Grammy, la estrella de "CODA" Troy Kotsur, el primer sordo en ganar un Oscar como actor, firmó la letra del himno.

Famosos en el campo

Bradley Cooper, natural de Filadelfia y con una camiseta de los Eagles, celebró desde la grada los primeros puntos de su equipo. Otro famoso aficionado de Filadelfia, Kevin Hart, con una camiseta, se puso en pie y agitó los brazos.

Jay-Z, Tiffany Haddish, el rapero GloRilla y el chef Gordon Ramsay también fueron vistos en el estadio.

Set list

‘Bitch Better Have My Money’

‘Where Have You Been’,

‘Only Girl (In the World)”

‘We Found Love’

‘Rude Boy’,

‘Work’,

‘Wild Thoughts’

‘Pour It Up’

‘All of the Lights’,

‘Run This Town’

‘Umbrella’

‘Diamonds’