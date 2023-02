Rihanna actuó en el Super Bowl ¡embarazada!

Ciudad de México.— Rihanna una vez más ha logrado llamar la atención de todos los espectadores en el Super Bowl, ya que su dificultad para moverse y su vientre abultado causó que los internautas sospecharan que la cantante está embarazada.

Ahora el representante de la intérprete de "Umbrella" confirmó que la cantante está embarazada de su segundo hijo con Asap Rocky.

"Un representante de Rihanna ha confirmado que la cantante está embarazada después de su explosiva actuación en el Super Bowl que hizo hablar en Internet. Durante su set lleno de éxitos, la cantante acunó su abdomen varias veces, lo que generó especulaciones generalizadas en las redes sociales de que estaba embarazada de su segundo hijo con su pareja, el rapero ASAP Rocky", dio a conocer Variety.

En mayo del año pasado, Rihanna dio a luz a su primer hijo, en todo su embarazo la cantante se hizo sesiones de fotos y hasta lanzó una línea de maternidad sexy, pues aseguró en una entrevista que las mujeres que pasan por todo esto están olvidadas.

A través de las redes sociales internautas tenían opiniones divididas, pues consideran que la presentación fue aburrida porque Rihanna no bailó ni se movió como todos esperaban, aunque otros también consideran que el que esté embarazada es una prueba de que las mujeres pueden hacer lo que se propongan sin ninguna limitación.

"Rihanna hizo su show estando embarazada, no hay nada que detenga a esta reina", escribió una usuaria.

Hace unos días la intérprete de "Love On The Brain" comentó que desde que se convirtió en madre siente que se puede apoderar de todo el mundo.

"Cuando te vuelves mamá hay algo que ocurre por lo que sientes que puedes apoderarte del mundo, que puedes hacer cualquier cosa. El Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo", dijo Rihanna.

¿Y el show?

En el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, Rihanna repasó muchos de sus grandes éxitos como "Bitch Better Have My Money", terminando con "Diamonds" y abordando varios éxitos a lo largo del camino, incluidos "Only Girl (In the World)", "Work". y "Umbrella".

El set de Rihanna tuvo varios aspectos destacados, como un momento viral en el que retocó su maquillaje a mitad de una canción, lo que le dio una buena promoción a su marca de maquillaje Fenty.

Además, las plataformas móviles en las que actuó le dieron una posición elevada al show, emocionando a los fanáticos a medida que ascendía más y más.

Con un ejército de bailarines y un espectacular final de fuegos artificiales, fue un regreso triunfal a la actuación después de la pausa de cinco años de la originaria de Barbados.