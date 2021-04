Ricky Martin presume foto con ¿la madre de sus hijos?

Tomada de Instagram Tomada de Instagram

El parecido de los hijos de Ricky Martin con su amiga Eglantina Zingg es la principal sospecha de que sea la madre.

Uno de los rumores jamás confirmados que ronda la vida del cantante es la identidad de la madre de sus cuatro hijos, las especulaciones nuevamente se avivaron esta semana luego de que Eglantina Zingg compartió una foto con el cantante en sus redes sociales, según informó el portal TV Notas.

La modelo venezolana colocó en su perfil de Instagram una foto a lado del boricua, la cual acompañó de un tierno mensaje.

“Te quiero un mundo. Que lindo verte siempre”, escribió Eglantina Zingg.

Ricky Martin tiene una numerosa familia conformada por sus cuatro hijos, los gemelos Valentino y Mateo, de 12 años; Lucía, de 2, y Renn, de apenas un año, estos dos últimos con su esposo Jwan Yosef.

No obstante, todos sus hijos fueron gestados mediante un vientre prestado como él lo llama, ya que está en contra del término 'alquiler', y aunque ha preferido mantener en secreto el nombre de la donante de óvulos existe una fuerte rumor que señala a Zingg, una de sus mejores amigas, de ser la madre.

“Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría mi vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”, declaró en una pasada entrevista, por su puesto sin revelar nombres.

Las sospechas sobre la identidad de la madre biológica de los hijos de Martin comenzaron cuando se detectó el gran parecido de los niños con la modelo y la estrecha relación que tiene ella con el cantante.