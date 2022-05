'Rick & Morty: The Anime' el nuevo spin-off the Rick y Morty

CDMX.- Bajo el título Rick & Morty: The Anime, Adult Swim ordenó un spin-off de la serie de anime, basado en la extraña serie de ciencia ficción, dirigida por Takashi Sano, dio a conocer The Hollywood Reporter.

Takashi no es ajeno a la serie animada, ya que dirigió dos cortos, Rick and Morty vs. Genocider y Summer Meets God (Rick Meets Evil), los cuales han sido de los más populares de la famosa serie.

"Las hazañas multiverso de Rick y la pandilla plantean desafíos para el vínculo familiar, pero siempre están a la altura de las circunstancias. Es una vista que afirma la vida, y Jerry no es una excepción", dijo Sano en un comunicado.

"Me siento honrado de haber tenido la oportunidad de contar una nueva historia sobre esta increíble familia. Espero que disfrutes de sus aventuras".

No se ha proporciona una fecha de lanzamiento para el estreno del anime de Rick and Morty, pero la primera temporada será de diez episodios y se encontrará disponible en HBO Max.