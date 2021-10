Reviven la magia de The Beatles

Nuevas mezclas de sonido que refuerzan ideas artísticas originales, tomas descartadas inéditas, fragmentos de ensayos e improvisaciones en el estudio y conversaciones nunca antes reveladas de The Beatles constituyen la joya de la corona en las tres ediciones especiales de Let It Be (1970) que ya están a la venta, enmarcadas en el aniversario 50 del epitafio de los Fab Four.

El álbum que el cuarteto de Liverpool publicó tras su inesperado y gélido adiós, luego de haber hecho historia en los años 60, había dividido opiniones entre millones de fans, al grado de realizarle revisiones periódicas (como Let It Be... Naked, de 2003, desprovisto del toque particular de Phil Spector).

Hoy, la minuciosa reedición del material clásico es, para el productor Giles Martin (hijo del fallecido Quinto Beatle, George Martin), una oportunidad para reivindicarlo.

"Siempre se ha buscado una razón por la que esta separación pudo haberse detonado: Yoko Ono, Let It Be o, simplemente, un asteroide que golpeó la Tierra para que algo así sucediera; pero lo que este material muestra es que, para cuando salió, ellos ya estaban cansados y aburridos de sí mismos y querían hacer cosas distintas.

En paralelo con el renovado Let It Be llega The Beatles: Get Back, dirigido por Peter Jackson (El Señor de los Anillos) luego de estudiar y analizar más de 200 horas de audio y video que documentaron el proceso de grabación; el documental será estrenado a fines de noviembre por Disney+.

"Es un disco bastante genial. Quedó un poco en el olvido, pero fue brillante y creo que me dio un poco como el Síndrome de Estocolmo, porque al encerrarme a trabajar en él me he enamorado. Es maravilloso, tiene grandes canciones y lo olvidamos porque creemos que es como la nota suicida de The Beatles, pero no lo fue", recalcó el productor, de 52 años.

Giles, pupilo de su padre, quien produjo todos los discos de la legendaria banda, opina que la magia que envolvía a los cinco quedó sellada con esa seguridad y confianza permanentes en lo que hacían, una enseñanza que recuerda todos los días.

"Let It Be no fue el final de The Beatles y creo que es el momento perfecto para redescubrirlo", dijo Giles Martin, productor.

Para tu información

El nuevo lanzamiento del álbum presenta la nueva mezcla estéreo del original realizado por el productor Giles Martin y el ingeniero Sam Okell en estéreo, DTS envolvente 5.1 y Dolby Atmos.

-Las colecciones físicas y digitales contarán con 27 grabaciones de sesiones inéditas

- EP de cuatro pistas y la mezcla LP de 14 pistas "Get Back" , nunca antes publicada y compilada por el ingeniero Glyn Johns en mayo de 1969.

-A la nueva edición se le suma The Beatles: Get Back, una serie documental dirigida por el cineasta Peter Jackson, el cual se estrenará en Disney+ del 25 al 27 de noviembre.

-Se incluirá un libro de tapa dura, titulado "The Beatles: Get Back", el cual contará con un prólogo escrito por Paul McCartney.